4ª Feira do Peixe acontece nesta quinta-feira (13)

A 4ª Feira do Peixe organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), em parceria com a Colônia de Pescadores, acontece nesta quinta-feira (13), véspera da Paixão de Cristo, das 7h às 18h na Avenida Rosário Congro, no mesmo local onde é realizada a Feira Livre.

A feira surgiu como uma oportunidade para que os três-lagoenses consumissem um produto fresco, de boa qualidade e ao mesmo tempo fosse uma oportunidade de geração de renda para as famílias que vivem da pesca.