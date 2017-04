Comissão de Educação aprova projeto de Elizeu Dionizio que cria o campus do Instituto Federal no município de Cassilândia

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou ontem (11/04) o Projeto de Lei 3605/2015, de autoria do deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS), que cria o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) no município de Cassilândia.

O parlamentar sul-mato-grossense apresentou o projeto em novembro de 2015 por causa do crescimento acentuado na cidade nos últimos anos das atividades econômicas nas áreas agropecuária, industrial e de serviços.

Segundo o parlamentar, o projeto vai permitir que empresários do município tenham condições de ter “profissionais devidamente qualificados”, uma vez que o IFMS “é uma instituição que faz parte do programa de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação, em diferentes modalidades de ensino”.

No município existe entre outros empreendimentos o da Cautex Florestal, que é um projeto que reúne investidores, instituições, empresas privadas e clientes com o objetivo de estabelecer no estado o Complexo da Borracha, com investimentos previstos de R$ 2 bilhões até o ano de 2023, sendo que mais de R$ 300 milhões já foram aplicados.

Com a aprovação pela Comissão de Educação da Câmara, o projeto segue agora para apreciação na Comissão de Finanças e Tributação e depois para a Comissão e Constituição, Justiça e Cidadania. Por ter caráter terminativo, o texto não precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados.

