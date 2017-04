Great Assessoria e Comunicação Villa Mix Private desembarca em Florianópolis (SC) no feriado de 21 de abril

Villa Mix Private desembarca em Florianópolis (SC) no feriado de 21 de abril

Com data marcada para a sexta-feira, dia 21, o Villa Mix Private irá desembarcar na capital de Santa Catarina. Considerado o maior festival de música brasileira, o evento irá acontecer no Music Park localizado em Florianópolis e promete levar grandes nomes para agitar o feriado prolongado.

Sucesso absoluto em todos os lugares por onde passa, o Villa Mix Festival já esteve neste ano nos Estados de Roraima, Amazonas, Espírito Santo e Belo Horizonte. Para a edição catarinense, preparou um casting muito especial com apresentação de seis grandes artistas brasileiros, como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Bruno & Marrone, Alok, Jefferson Moraes e Jonas Esticado.

Vencedor do Guiness World Records no ano de 2015 com a maior estrutura de palco do mundo, o evento contará com três setores, são eles: PISTA – área com bares, setores de banheiros, acesso exclusivo e censura de 16 anos; ÁREA VIP – Acesso a duas torres de camarote, área com bares, acesso exclusivo, setores de banheiros, acesso a área da pista e censura de 16 anos; VILLA DOS ARTISTAS – Acesso as demais áreas do evento, Open Bar (cerveja Brahma, água e refrigerante), Open Food de churrasco, camiseta exclusiva e censura de 18 anos.

Com a abertura dos portões prevista para as 20h, os ingressos para o Villa Mix Private Florianópolis já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da TicMix (www.ticmix.com.br) ou no site da Blue Ticket (www.blueticket.com.br). Vale lembrar que os preços variam de acordo com os setores e lotes.

Serviço:

Villa Mix Private – Florianópolis (SC)

Data: 21 de Abril

Local: Music Park.

Abertura dos Portões: 20h.

Atrações: Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Bruno & Marrone, Alok, Jefferson Moraes e Jonas Esticado.

Informações e ingressos: www.ticmix.com.br e www.bluetictek.com.br

Para mais informações, acesse o site www.villamixfestival.com.br

Solicitação de entrevistas e materiais com a Great Assessoria pelo telefone: (11) 5051-2400

AC | Great Assessoria de Comunicação