Sindicato Rural doa 100 ovos de páscoa para o CEI da Vila Piloto

Ontem, 11 de abril, o diretor do Sindicato Rural de Três Lagoas, José Luiz Galvani, representando toda a diretoria, fez a entrega de 100 ovos de páscoa para as crianças do CEI – Centro de Educação Infantil, Jaci Cambuí Ferreira, localizado na Vila Piloto. Essa ação de responsabilidade social, promovida pelo Sindicato Rural, pretende ser estendida todos os anos.

Para a diretora do CEI, professora Márcia Cristina da Silva, “temos que manter o lado lúdico das nossas crianças. Não podemos perder o encantamento que essa data proporciona. Só temos que agradecer o Sindicato Rural por proporcionar a doação de 100 ovos para nós. Conseguimos os outros 100 com outra parceria e irá atender todas as nossas crianças”, reforça.

Durante a entrega dos ovos, as crianças fizeram algumas apresentações, encantando os participantes. Segundo o diretor do Sindicato Rural, “fiquei impressionado com a organização da CEI e a forma que eles trabalham os valores com as crianças. Hoje estamos aqui proporcionando um momento de alegria para muitas delas”, finaliza Galvani.

CEI

O CEI Jaci Cambuí Ferreira atende 191 crianças, todos os professores possuem formação em pedagogia e o prédio foi construído em parceria com a Associação de Moradores do bairro Vila Piloto, Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Rotary Club de Três Lagoas e a Caixa Econômica Federal. A prefeitura é mantenedora e o Centro de Educação Infantil e atende crianças de 0 a 4 anos e 11 meses.

Rafael Furlan

Galeria de Imagens: Divulgação