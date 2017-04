Selo Social será lançando em Balneário Camboriú e Camboriú no próximo dia 19

O projeto Selo Social, que tem como objetivo reconhecer e valorizar publicamente as iniciativas que promovem o desenvolvimento socioeconômico e a inclusão, surge com novidades em Balneário Camboriú e Camboriú neste ano: ambas as cidades vão participar juntas, de forma integrada. O lançamento do Selo Social 2017 será na quarta-feira, 19, a partir das 19h30, no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Realizado pelo segundo ano consecutivo na região, através do Instituto Abaçaí e com apoio da Faculdade Avantis – que é a articuladora local -, o projeto tem a expectativa de contar com a participação de 60 organizações, entre empresas privadas, ONGs e órgãos públicos.

A diretora do Instituto Abaçaí, Carina Giunco, explica que o Selo Social visa integrar os três setores da comunidade: poder público, empresas e sociedade civil organizada, através de encontros e formações técnicas com o objetivo de identificar problemas sociais e, em cima disso, aplicar projetos para tentar resolvê-los. No ano passado, somando as duas cidades, participaram 36 organizações, que aplicaram 115 projetos, nas mais diversas áreas sociais como Saúde, Educação, Inclusão Social e Meio Ambiente. Mais de 54 mil atendimentos foram realizados através dessas iniciativas. “A Faculdade Avantis, que é nossa grande apoiadora e articuladora social, foi essencial para tudo isso. A instituição nos disponibilizou estrutura e contatos. Essa parceria fez muita diferença, tanto que Balneário Camboriú foi a cidade que se organizou mais rapidamente por conta disso”, comenta.

Durante o lançamento, serão também apresentados os resultados do ano passado. “Em 2016 optamos por deixar que as duas cidades agissem de forma separada, mas nesse ano decidimos integrá-las. Os resultados já foram excelentes na primeira edição e esperamos que agora, com essa união, consigamos realizar muito mais”, diz. Balneário se destacou no ano passado como a segunda cidade de Santa Catarina com o maior número de projetos e isso servirá de incentivo para Camboriú. “Cada participante terá que fazer parcerias, seja empresas privadas com ONGs ou então com as prefeituras. A ideia é integração e para isso também iremos mesclar os participantes das duas cidades. Com essas parcerias, o objetivo é aumentar o número de projetos, ampliando o impacto social”, salienta.

O projeto é gratuito, dispõe de 60 vagas e as inscrições serão abertas após o lançamento, através do site www.selosocial.com.

AC | Na Midia Comunicação