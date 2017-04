Serasa e AgroTools criam solução de conformidade socioambiental para o agronegócio

Nova ferramenta possibilita obter informações sobre as propriedades rurais, cruzando dados sobre desmatamentos e práticas ilegais contra o território

São Paulo, 12 de abril de 2017 – A Serasa Experian e a AgroTools, empresa especializada no agronegócio digital, acabam de assinar um acordo de cooperação técnica para disponibilizar uma solução completa, visando avaliar e monitorar a conformidade socioambiental no agronegócio, tanto do ponto de vista da conduta dos produtores como do histórico da propriedade rural. A ferramenta Serasa AgroTools, lastreada pelo maior banco de informações geográficas e dados públicos do agronegócio, verifica elementos críticos do território, como desmatamento, trabalho escravo, áreas embargadas, terras indígenas ou unidades de conservação ambiental. Ela gera, de forma individualizada e instantânea, relatórios voltados a todos que precisem de informações para estar em conformidade com leis e regulamentos socioambientais.

“A sistemática análise e monitoramento de riscos socioambientais por toda cadeia do agronegócio é uma prática fundamental para a expansão dos negócios com segurança e rentabilidade”, diz o vice presidente de Pessoa Jurídica da Serasa Experian, Victor Loyola. “O processo de concessão de crédito ao produtor é um caso típico, no qual existe corresponsabilidade do credor caso o solicitante utilize práticas socioambientais inadequadas”.

“Todos que compram matérias-primas agropecuárias (grãos, bovinos, madeira etc.) ou direcionam recursos (crédito, insumos, investimentos etc.) ao território, de forma direta ou indireta, precisam estar em concordância socioambiental com protocolos, políticas internas, regulamentos e resoluções, sempre levando em conta diferentes riscos que podem prejudicar a reputação do negócio, causar desgaste da marca, gerar prejuízos financeiros, sanções legais e multas aplicadas pelo Ministério Público”, diz o sócio fundador da AgroTools, Sergio Rocha.

Para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o valor bruto da produção para a safra 2016/17 será de R$ 553 bilhões para pecuária e de R$ 365 bilhões para agricultura. Essa produção precisa ser sustentável, estar em conformidade com as leis de conduta socioambiental. A Serasa AgroTools foi desenvolvida para atender todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio, que incluem obrigatoriedades relativas à legislação ambiental, assim como as necessidades imediatas de transparência de manejo para segurança do alimento.

“A Serasa AgroTools detém o mais rico banco de dados do agronegócio tropical e, como já fazemos para a análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas, vamos democratizar o acesso à essa tecnologia fundamental para a sustentabilidade no portal de serviços da Serasa Experian”, explica Loyola.

Aquecimento global

No desafio de conter o aquecimento global, o Brasil assumiu junto à ONU o compromisso de reduzir o desmatamento na Amazônia Legal. Mas, em 2016, segundo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento foi praticamente dobro do registrado nos últimos cinco anos, totalizando 8 mil quilômetros quadrados. De acordo com o Ministério da Agricultura (MAPA), o Brasil conta hoje com 62% da sua mata nativa intacta e é fundamental agir agora para preservá-la.

“A Serasa AgroTools irá disponibilizar informações detalhadas sobre desmatamentos nas propriedades rurais, importantes para as funções de controle dos setores público e privado, colaborando para frear o aquecimento global”, diz Loyola. Com a nova ferramenta Serasa AgroTools, combinada com os tradicionais relatórios Econômicos e de Conformidade Ambiental e Conformidade Social, a Serasa Experian e a Agrotools contribuem para o avanço do agronegócio tropical rumo à sustentabilidade.

