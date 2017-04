2º BPM: Polícia Militarde Brasilândia – MS apreende 2 armas de fogo

Brasilândia, (MS) –Ontem (11/04) por volta das 18h30min, Policiais Militaresde Brasilândia – MS apreenderam duas armas de fogo e cerca de 656,7 gramas de entorpecentes.

Após uma denúncia via 190 informando que dois passageiros de um táxi estariam portando um revólver calibre. 38 e uma pistola calibre 9mm de uso restrito e estariam sentido o Bairro José Rodrigues. De imediato a guarnição deslocou-se em direção ao referido bairro para a abordagem, os policias lograram êxito em encontrar o táxi com os suspeitos da denúncia anônima. E durante a busca minuciosa no interior do veículo encontraram embaixo do banco traseiro o revólver com a numeração aparente e 7 (sete) munições intactas. Durante a abordagem dos suspeitos um jovem de 20 anos os policiais perceberam que a mulher de 30 anos jogou algum objeto no bueiro. Diante da fundada suspeita foi realizada a vistoria no local mencionado e encontraram uma pistola calibre 9 mm de uso restrito com numeração aparente e quatro munições intactas.

Em continuidade a ocorrência os policiais deslocaram para a residência da mulher e encontraram dentro de um fogão 3 (três) tabletes e 9 (noves) trouxinhas de uma substância esverdeada análoga a maconha pesando aproximadamente 651,6 gramas e 17 (dezessete) trouxinhas de outro substância análoga ao crack pesando perto de 5,1 gramas. Ainda na casa da mulher foram encontrados 03 (três) botijões de gás, 01(uma) bomba de borrifar veneno marca Guarani, 01 (um) alto falante Batstaka de 12 polegadas, 01(um) micro som marca Powerpack, 01(um) aparelho de som marca Sony com 02(duas) caixas, 01(um) rolo de cobre, 01(um) som automotivo Ar70, 01(um) aparelho não identificado com nº de série aparente e 01(um) video game da marca Xbox com 01(um) controle.

Diante ao exposto os autores foram encaminhados e entregues com todos os materiais apreendidos na Delegaciade Polícia Civil pra providências cabíveis.

AC | Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM