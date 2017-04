Governo de Andradina recebe visita de superintendente regional do BB

Andradina/SP

O Governo de Andradina recepcionou o superintendente regional de varejo do Banco do Brasil, Fernando Leite Carvalho, na manhã desta quarta-feira (12).

O vice-prefeito Pedro Bentivoglio, esteve representando a prefeita Tamiko Inoue, deu as boas vindas a Fernando que estava acompanhado gerente geral da agência do Banco do Brasil do município, Luiz Carlos Paschoalotto, do gerente de relacionamento, Luis Antônio Miranda, e da gerente de relacionamento de governo, Celia Regina.

Bentivolgio destaca a importância desse bom relacionamento sempre em busca do desenvolvimento da cidade. “A instituição tem papel importante para todo setor econômico e agronegócio, além de ser parceira em ações sociais, como a Campanha do Agasalho. Esta proximidade ajuda em questões importantes que influem diretamente em beneficio da população”, comenta o vice-prefeito.

Na oportunidade foram apresentados serviços e produtos direcionados ao setor público. “O trabalho do BB é ajudar os municípios no desenvolvimento, colaborando também com projetos educacionais, sociais e que atendam as necessidades locais”, salientou o superintendente.

Acompanhou também as discussões o secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernando Henrique Ramos, o secretário de Administração, Luiz Henrique, a secretária de Educação, Lucilene Novais dos Santos, e a coordenadora de planejamento, Regina Sato.

Foto – reuniao_superintendente – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: O vice-prefeito Pedro Bentivoglio com o superintendente regional de varejo do Banco do Brasil, Fernando Leite Carvalho/Secom’s