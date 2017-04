Prefeitura e Elektro firmam compromisso para melhorar a iluminação pública de Três Lagoas

Em reunião, representante da Elektro garantiu melhor atendimento aos braços de luz apagados na Cidade, algo que tem gerado muito incomodo aos moradores

Com foco em melhorar a iluminação pública em Três Lagoas, o prefeito Angelo Guerreiro, acompanhando da assessoria jurídica, secretário de finanças e governo, se reuniu, em seu gabinete, com o representante institucional da Elektro, Fábio Henrique Costa que garantiu mais atenção a essa situação tanto na Cidade quanto nos Distritos.

Na reunião, foi ressaltado que a empresa passa a contar com quatro equipes volantes durante a noite e outras 15 durante o dia para atendimento das lâmpadas apagadas, um problema verificado em muitos bairros de Três Lagoas.

“A Elektro está disponível para alterar, se necessário, o atendimento de acordo com a demanda. Além disso, precisamos da colaboração da população que deve ligar para a nossa central informando a falha”, explicou Fábio que enfatizou o compromisso com a Prefeitura.

Angelo Guerreiro, por sua vez, pediu atenção também à iluminação pública nos Distritos de Garcia e Arapuá. “O mesmo problema que verificamos na área urbana, ocorre nesses distritos. Por isso, estou ressaltando a necessidade de atenção a esses locais”, disse.

Fábio informa que Garcias está dentro do cronograma de reparos da empresa e que, recentemente, realizaram manutenção na iluminação de Arapuá. “Assim como os moradores da área urbana, os moradores desses locais devem entrar em contato com a central de atendimento para informar as falhas”, finalizou.

ATENDIMENTO

O consumidor que precisar de apoio da equipe de reparos deve ligar para o número 0800 701 0102 com uma conta de energia em mão para informar o número de identificação da unidade consumidora.

Quem preferir atendimento presencial deve procurar a central de atendimento ao consumidor, localizada à Avenida Filinto Muller, 1.000. Os clientes também conseguem obter outras informações pelo site www.elektro.com.br.

Galeria de Imagens: Divulgação