Centro de Convivência “Tia Nega” recebe apresentação do CRASE Lata

A apresentação faz parte do cronograma em comemoração a Páscoa

O idosos atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Centro de Convivência “Tia Nega” tiveram uma quarta-feira diferenciada com a presença das crianças componentes do CRASE Lata, banda do Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (CRASE) “Coração de Mãe” que tocaram diversas músicas usando latas, tambores e outros instrumentos de percussão.

Formado por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de ambos os sexos dos dois períodos do CRASE, a banda costuma apresentar-se em todos os encerramentos dos temas desenvolvidos pelo Programa e em ocasiões especiais como essa no “Tia Nega” que teve como objetivo comemorar o período de Páscoa.

SOBRE O CRASE LATA

O grupo foi criado no ano de 2010 pelo educador Mario Márcio de Morais, para desenvolver a inteligência musical dos alunos atendimentos pelo Programa. O som é produzido principalmente por materiais descartáveis tais como: latas e tambores de plástico.

Em suas atividades diárias o professor desenvolve nos alunos a atenção, concentração, disciplina, respeito ao próximo e o gosto pela música. Desde 2015 está sob a responsabilidade do educador Rodiney do Nascimento Ensigna, com o auxílio dos educadores de música Manoel Francisco Xavier da Silva Filho, Marcos Leandro dos Santos e Cristian Ferreira Dias.

Em suas atividades diárias criam Raps e Paródias incluindo temas que contribuem para o desenvolvimento da Cidadania.

Galeria de Imagens: Divulgação