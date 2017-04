Monumento em homenagem aos ferroviários é instalado na Praça Ramez Tebet

Trole que estava na Praça dos Ferroviários foi levado ao local que terá maior visibilidade

O prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado de secretários e diretores, esteve na tarde desta sexta-feira (12) na Praça Senador Ramez Tebet, para realizar a entrega de um monumento que homenageia os antigos ferroviários. A Obra, que teve custo zero para os cofres da prefeitura, trata-se de um trole, antigo veículo ferroviário usado, principalmente, na manutenção de trilhos.

Noracil de Melo Cerqueira, José Carlos da Silva, Manoel Lucas Duarte Alonso e Vicente João Barbosa, quatro ex-ferroviários, membros e diretores do Sindicato de Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de Bauru, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estiveram presentes no ato de lançamento do Monumento, que, segundo eles, foi instalado inicialmente na Praça dos Ferroviários em meados dos anos 70. O sindicato foi quem protocolou o pedido de transferência da Obra para o local de maior visibilidade.

A reforma da peça, que estava em estado de abandono e tem eixos fabricados no ano de 1937, aconteceu por meio de uma parceria com a empresa Mademinas que preparou a parte superior feita de madeira e a doação das pedras na base dos trilhos que foi feita pelo Porto de Areia 3 Irmãos. O restante da estrutura contou com o trabalho de servidores da própria Prefeitura.

De acordo com Rodrigo Pedroso, Diretor de Cultura, outros monumentos como esse deverão ser lançados, além de a prefeitura contar com os eixos, os empresários da Mademinas já sinalizaram a repetição da parceria.

Galeria de Imagens: Divulgação