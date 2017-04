Prefeitura adquire nova ambulância com preço correspondente a valor economizado em diárias

Saúde foi contemplada com dois novos veículos; além da ambulância, foi feito o repasse de uma van servirá para condução de medicamentos às farmácias

O prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado da secretária Angelina Zuque, esteve na tarde desta sexta-feira (12) na Praça Senador Ramez Tebet, para realizar a entrega de dois novos veículos que servirão à Secretaria de Saúde.

Um dos veículos, uma Van Boxer da marca Peugeot, é fruto de compensação da empresa Cargill. Concedido à prefeitura no ano passado, o veículo foi destinado inicialmente à Defesa Civil, no entanto o prefeito Angelo Guerreiro remanejou o automóvel à SMS, pasta que, segundo ele, tem maior carência devido ao estado em que se encontrava a Van usada anteriormente. Após a entrega do veículo, a distribuição de remédios terá maior agilidade nas farmácias populares da rede municipal.

Outro veículo entregue à SMS foi uma Camionete Chevrolet S-10 adaptada para uso como ambulância. A aquisição do automóvel foi feita com recurso próprio. Com valor de R$ 147 mil, a ambulância equivaleu praticamente o valor economizado em diárias nos três primeiros meses do ano em comparação com o ano passado.

Segundo o portal da transparência, em 2016 de janeiro à março, foram gastos R$ 131.060,50, já em 2017, no mesmo período a prefeitura de Três Lagoas gastou apenas R$ 13.966,00 em viagens de secretários e assessores. “Essa ambulância é fruto da economia de todos servidores, essa é uma conquista de todos nós, uma forma de mostrar que reduzindo custos podemos melhorar a qualidade de vida do povo.”, comemorou Guerreiro.

A prioridade na saúde, marca da atual, vem sendo demonstrada desde o primeiro dia de trabalho. Os veículos que foram entregue à secretaria da saúde não foram os primeiros, em março, duas ambulâncias foram direcionadas à pasta por meio de compensação da empresa Eldorado Brasil. As três novas e a Van que abastecerá as farmácias já estão a disposição da população.

