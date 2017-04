Campanha de vacinação tem início na segunda-feira (17)

Seis grupos de pessoas receberão a vacina até o dia 19 de maio

Na segunda-feira (17) se inicia a campanha de vacinação contra as gripes A e B, nas Unidades de Saúde da cidade, das 8h às 17h. No sábado, 6 de maio, acontecerá o Dia D da vacinação, que será aplicada em todas as unidades de saúde do Município. A campanha se estenderá até o dia 19 de maio.

As vacinas serão aplicadas em seis grupos de pessoas, crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), doentes crônicos e idosos e para um grupo que será novidade esse ano, os professores das redes pública e particular.

Os pacientes que receberão as vacinas precisam levar os documentos pessoais, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. Doentes crônicos devem se dirigir a uma unidade em que estejam cadastrados ou levarem uma receita médica comprovando a necessidade da vacina. Professores devem portar o holerite que contenha a discriminação da profissão.

A coordenadora do núcleo de vacinação Humberta Azambuja destacou a importância da vacina. “O vírus da gripe é muito mais ativo durante o inverno, então é importante que a população se previna com antecedência, pois a gripe A pode causar complicações que levam à morte, por isso vacinaremos os grupos de maior risco de contaminação e de complicações”, afirmou.

A vacina é contraindicada para pessoas que possuem alergia à proteína do ovo ou que já tiveram reações alérgicas em outras doses aplicadas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta a comunidade para os cuidados de higienização, uma vez que o vírus da gripe pode estar em muitos lugares, ou seja, as medidas de prevenção devem ser tomadas durante todo o ano e não só no período aonde há o registro da doença. Estas medidas também são importantes porque ajudam na prevenção de outras doenças.

Se você está com gripe ou resfriado não se automedique, procure um médico e siga as orientações. Ao tossir ou espirrar, cubra sempre a boca e o nariz com um lenço descartável e jogue-o no lixo imediatamente.