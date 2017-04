Hospital psiquiátrico de Paranaíba recebe Emenda do deputado Paulo Corrêa

Emenda destinada pelo deputado Paulo Corrêa foi entregue nesta semana ao Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no município de Paranaíba. Os R$ 50 mil serão aplicados na compra de materiais básicos como medicamentos, produtos de limpeza e alimentos, entre outros.

A emenda foi destinada ao Hospital a pedido do vereador da cidade, Adriano Caçula, que fez a entrega do cheque simbólico ao presidente do local, José Robalinho da Silva Neto, à Superintendente do Hospital, Adercina Machado Rezende, conhecida como Dona Dércia, e ao Gerente de Planejamento Wagner Alves de Oliveira.

Ao agradecer o deputado Paulo Corrêa e o vereador Adriano Caçula, Wagner explicou que o valor pago ao Hospital pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é insuficiente para suprir as necessidades, o que acaba sendo complementado pelas emendas.

“Nós temos muita dificuldade financeira. Essa emenda é fundamental para que o hospital consiga desenvolver suas atividades. O deputado Paulo Corrêa tem sido parceiro nessa missão e novamente destinou emenda para nos ajudar a manter uma estrutura adequada atendendo melhor os pacientes”, destacou ele.

O vereador Adriano Caçula também agradeceu e falou sobre a atuação de Paulo Corrêa em Paranaíba.

“O deputado Paulo Corrêa tem sido mais que um parceiro, ele é um amigo, que se preocupa com Paranaíba e procura atender todas as nossas solicitações. Já destinou diversas emendas que foram utilizadas para compra de carros para a saúde e para o Externato e camas para esse mesmo Hospital que hoje recebe os R$ 50 mil. Em nome da população de Paranaíba só tenho a agradecer”, afirmou o vereador.

Paulo Corrêa, que não pôde participar da entrega porque estava em Sessão Ordinária na Assembleia, disse que atender os municípios é uma das obrigações dos parlamentares.

“Como deputado, tenho a obrigação de buscar melhorias para os municípios e a destinação das emendas é mais do que isso, porque com elas ajudamos efetivamente a suprir alguma demanda que chegam até nós de forma mais rápida. É um orgulho poder mais uma vez contribuir com o Hospital Psiquiátrico e agradeço o carinho de toda a população local”, pontuou.

