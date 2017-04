Prefeito de Brasilândia finaliza cem primeiros dias com reorganização administrativa e financeira do Município

Brasilândia, 12 de abril de 2017 – Nesta terça-feira (11), foi lançado no site oficial da Prefeitura de Brasilândia, um vídeo gravado pelo Chefe do Poder Executivo na qual faz um balanço sobre os cem primeiros dias de mandato. As principais ações apontadas pelo prefeito foram à equalização das despesas e a reorganização de todas as áreas administrativas do município.

Ao longo do vídeo, o prefeito disse que a primeira impressão é de que foi feito muito pouco, mas em uma análise mais detalhada do seu ponto de vista, já houve um grande avanço, pois nos primeiros três meses de 2017 se deu início ao processo do que ele mesmo chama em “colocar a casa em ordem”.

“Demos início a equalização das despesas, o acerto da situação financeira do Hospital, o equilíbrio da folha de pagamento. Isso é extremamente importante para completarmos os 365 dias e que possam ser de esperanças e coisas boas. Os primeiros cem dias foram de muito trabalho e colocar essa casa ordem. Foram apenas cem dias e nosso mandato é de quatro anos, mas vamos conseguir, pois não só a minha expectativa e sim de todos em fazermos uma Brasilândia cada dia melhor”, disse.

O prefeito também esclareceu a maneira que a atual gestão encontrou a Administração Municipal. “Assim como em todo o Brasil a crise afeta a todos e aqui não foi diferente. Encontramos uma cidade toda esburacada, com muitas coisas a serem feitas e o mais importante, uma queda na receita. O nosso índice de ICMS caiu bastante e isso traz dificuldades para que possamos honrar todos os nossos compromissos”, disse.

Outro fator encontrado pela atual administração, segundo o prefeito de Brasilândia, foram algumas obras inacabadas e com pendências que está dificultando a Secretaria Municipal de Obras.

Além disso, o prefeito esclareceu que na área financeira não houve saldo para continuidade para o trabalho da Administração Municipal. “Diferente do que eu deixei, encontramos dívidas que não foram contabilizadas pela Administração anterior e que aparentemente não foram percebidas e ao aprofundarmos na nossa gestão, percebemos que o problema era muito maior. Isso fez com que acendêssemos o nosso sinal de alerta, para fazer uma Administração com bastante ponderação, para não colocarmos os pés na frente das mãos e retomar o crescimento da nossa Cidade”, disse.

O prefeito também falou que ao longo de seu mandato planeja de modo otimista a melhoria do município para toda a população “Vamos trazer mais moradias, recapear as nossas ruas, deixá-las bem sinalizada e ficar bem bonita. Queremos também fazer com que as coisas boas voltem acontecer. Vamos trabalhar muito, mas não vamos esquecer as datas comemorativas que são importantes para nós. Trazer tudo de coisa boa para nossa Cidade ao longo desse mandato, com o pé no chão e para que em 2020 quando terminarmos ter o sentimento de dever cumprido”, finalizou.

O vídeo pode ser conferido no link: http://www.brasilandia.ms.gov.br/video/cem-dias-de-mandato/

Patricia Acunha – Assessoria de Comunicação