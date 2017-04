PedalDicas conquista 10.000 seguidores no instagram e lança Site / Blog com conteúdo para Ciclistas sul-matogrossenses

O Instagram PedalDicas é um projeto do Jornalista, Comunicador e Ciclista Cyro Clemente, que em suas primeiras pedaladas sentiu muita dificuldade em encontrar o conteúdo certo, hoje suas dicas voltadas principalmente para iniciantes das duas rodas são sucesso não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, o conteúdo é todo embasado em informações de profissionais, lojistas, mecânicos e atletas, porém é transformado para uma linguagem simples para que o leitor consiga se identificar com a publicação.

Pessoas no mundo inteiro estão se conscientizando da importância de se viver de uma maneira mais saudável e aproveitar as vantagens de praticar o ciclismo, seja como lazer, esporte ou terapia. Talvez por causa disso o instagram PedalDicas alcançou em pouco mais de 5 meses a marca de 10 mil seguidores no instagram, e para comemorar essa data resolvemos lançar o blog www.pedaldicas.com, para ninguém perder as informações.

O PedalDicas tem o objetivo de incentivar o ciclismo, e esperando que seus seguidores tenham prazer em pedalar, sempre apresentando maneiras corretas para praticar o pedal sem lesões, com segurança e acima de tudo se divertindo. Afinal esse é o nosso estilo de vida, o estilo de vida do ciclismo.

Caso queira mais informações, 67 99203.7262 ou retorne este email, desde já agradeço.

Créditos para Fotos 1 (Jesus Breno Batista) 2, 3, 4, 5, 6 (Arquivo Pessoal)

