Azul é a melhor aérea do mundo em sua categoria ao ser a única low cost a figurar entre as três primeiras em ranking global do TripAdvisor

São Paulo, 12 de abril de 2017 – A Azul foi eleita a terceira melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa de bandeira brasileira a figurar no ranking e a mais bem posicionada low cost nesta categoria. Isso posiciona a empresa como a melhor low cost do mundo. O levantamento, realizado pela primeira vez, toma como base considerações e notas registradas no site nos últimos 12 meses por Clientes que experimentaram os serviços das companhias premiadas.

“O resultado do TripAdvisor é muito importante porque coloca em evidência as opiniões das pessoas que mais importam para nós: os Clientes. Esta é uma conquista muito significativa em um dos sites de viagem mais relevantes do mundo, e reflete o esforço diário e o trabalho impecável dos nossos mais de dez mil Tripulantes para que os viajantes possam ter a melhor experiência. Quero, aqui, agradecer a todas as pessoas que nos avaliaram tão positivamente, e estender o muito obrigado aos nossos colaboradores”, destaca Antonoaldo Neves, presidente da Azul. “Parabenizo também David Neeleman, por ter duas de suas empresas fundadas entre as cinco melhores aéreas do mundo”, completa Antonoaldo.

A Azul é a única companhia aérea do Brasil a oferecer snacks à vontade e sem custo adicional em todos os seus voos, além de TV SKY ao vivo na maioria dos jatos Embraer 190 e 195 e opções de entretenimento por meio do aplicativo Azul Play nas aeronaves A320neo. Nos voos internacionais com o jato A330, os Clientes contam com opções de pratos quentes nas classes Azul Business e econômica, e podem aproveitar inúmeros filmes, séries e músicas ao longo da viagem, com o avançado sistema de entretenimento Panasonic eX3, além do SkySofa, novidade lançada pelo Azul em sua classe econômica, que oferece um grupo de quatro poltronas que se transformam em uma cama. A Azul Magazine, revista de bordo, traz conteúdos diversificados, que atendem a todos os perfis de viajantes da empresa.

Antes do voo, os Clientes podem fazer check-in e encontrar inúmeros serviços no aplicativo Azul Mobile, além de contar com ônibus executivos que ligam o aeroporto de Viracopos, em Campinas, a diversos pontos da cidade de São Paulo e interior do estado. No aeroporto, é possível fazer o check-in em totens ou em totens com balança, serviço em que o Cliente despacha a bagagem por conta própria e evita filas.

Sobre a Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a companhia aérea com o maior número de destinos servidos no país. A empresa detém uma frota de 123 aeronaves, mais de 10.000 funcionários, 784 voos diários e mais de 100 destinos servidos. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais. Foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo de 2015 pela Official Airline Guide (OAG). Foi eleita pela sexta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi considerada a melhor liderança regional em 2016 pela Flight Airline Business, como parte de seus Airline Strategy Awards. Em 2012, a Azul foi reconhecida como melhor aérea low-cost do mundo pela CAPA – Centre for Aviation. Saiba mais em www.voeazul.com.br.

