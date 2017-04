Câmara de Turismo da Baía de Todos-os-Santos renova conselho administrativo

A atualização do estatuto da Câmara de Turismo da Baía de Todos-os-Santos foi definida durante reunião realizada nesta quarta-feira (dia 12), no auditório da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur). Os representantes de 16 municípios e do trade turístico decidiram também a nova composição do Conselho Administrativo da Câmara.

Desta forma, o poder público estadual fica representado na Câmara pela Secretaria do Turismo da Bahia; a esfera municipal fica representada pelos municípios turísticos de Salvador, Vera Cruz, Cachoeira e Jaguaripe.

A iniciativa privada terá representantes de quatro entidades: Sindicato das Empresas de Turismo do Estado da Bahia (Sindetur), Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia (Singtur), Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHa) e a Costa Litorânea Lanchas Escunas. O terceiro setor também participa com o Observatório da Baía de Todos-os-Santos, Rota da Liberdade, Projetos Somar e Anda Brasil.

O novo Conselho Administrativo da Câmara de Turismo da Baía de Todos-os-Santos tem mandato de dois anos, até 2019. “Cabe aos novos conselheiros a missão de estimular o desenvolvimento do turismo sustentável por meio de articulação e gestão estratégica”, afirmou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves, ao iniciar o planejamento de novas ações.

A Câmara de Turismo da Baía de Todos-os-Santos é uma sociedade Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos.

