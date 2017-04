3 métricas que vão ajudar você a vender mais

Foto: Divulgação

Ticket médio, Taxa de conversão e Follow são fundamentais para você descobrir se o seu negócio está no caminho certo

O que são métricas? Métricas são os indicadores que medem os resultados do seu negócio. Você pode ter um índice como parâmetro em todas as áreas da sua empresa: medir rotatividade de funcionários, taxa de conversão para medir as vendas, entre outras. Pensando nisso, Sabrina Nunes, CEO da Francisca Joias, resolveu listar algumas dicas para você medir a eficiência do seu setor de vendas.

Ticket Médio – Esse índice aponta a média de dinheiro que cada cliente representa para a empresa. Além disso, ele molda o processo comercial e influencia o modo como seu produto é visto pelo mercado. Assim, para se calcular o tíquete médio basta dividir o montante das vendas pelo número de pedidos realizados. Ou seja, se você vende 10 mil reais para 250 clientes, você tem um ticket médio de 40 reais.

Taxa de conversão – Já esta métrica mostra a quantidade de vendas efetivadas. Ela serve para comparar seu esforço de vendas com o seu resultado efetivo e também para calcular a máquina de fazer dinheiro do seu negócio. Quero dizer com isso que a taxa de conversão aponta a quantidade de pessoas que você deve falar para conseguir x números de vendas. Para fazer o cálculo basta dividir a quantidade de contatos realizados pelo número de vendas fechadas: se você fez 50 contatos e fechou 7 contratações, então a sua taxa de conversão foi de 7,14.

Taxa de follow-up – Ainda usando o exemplo acima, se você tem a taxa de conversão de 7,14 e diminuir de 100% você teve uma taxa de não fechamento de vendas de 92,86 o que você faz com esses 43 clientes que não fecharam a compra ainda? Descarta? Errado! É necessário entrar em contato e saber o motivo de não ter fechado a venda, a chance de efetivação da transação está totalmente perdida? Qual o motivo? Tudo isso deve ser registrado. É isso que a taxa de follow-up faz por você ela briga para aumentar a sua taxa de conversão.

Sobre a Francisca Joias Contemporâneas

A Francisca Joias é o maior e-commerce de semijoias do Brasil, com cerca de 3 mil peças à venda. A empresa nasceu do desafio de levar produtos de qualidade com preço acessível e serviços diferenciados para mulheres que buscam uma loja virtual diferenciada desde produtos até atendimento. A marca inovadora que comercializa acessórios online é especializada em brincos, anéis, pulseiras e colares, com design arrojado. A marca segue as principais tendências da moda.O objetivo da marca é encantar e deixar as mulheres não só mais bonitas, mas acima de tudo felizes!

