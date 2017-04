Boa Vista SCPC: recuperação de crédito cresce 1,7% no 1º trimestre de 2017

Em 12 meses o indicador de recuperação de crédito apresenta alta de 1,4%

13 de abril de 2017 – O indicador de recuperação de crédito da Boa Vista SCPC – obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base de dados – apontou alta de 1,7% no 1º trimestre de 2017 (análise acumulada do ano). Já na variação acumulada em 12 meses (abril de 2016 até março de 2017) apresentou alta de 1,4%, enquanto na análise mensal dessazonalizada, houve queda de 5,3%. Na análise interanual (mesmo mês de 2016) houve queda de 9,1%.

Em termos regionais, na comparação em 12 meses observou-se alta em duas regiões: Sudeste (4,0%) e Nordeste (0,4%). Por outro lado, houve queda do indicador no restante das regiões: Sul (-2,7%), Centro-Oeste (-2,2%) e Norte (-3,4%).

Apesar das divergências dos indicadores regionais, a média brasileira de recuperação de crédito continua apresentando uma ligeira melhora nos valores acumulados em 12 meses. O quadro de inadimplência na economia mantém-se inalterado, uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da estabilidade.

Metodologia

O indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir da quantidade de exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas informados anteriormente à Boa Vista pelas empresas credoras. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100 e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. A partir de janeiro de 2014, houve atualização dos fatores sazonais e reelaboração das séries dessazonalizadas, utilizando o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau.

A série histórica do indicador está disponível em: http://www.boavistaservicos.com.br/economia/recuperacao-de-credito

Sobre a Boa Vista SCPC



A Boa Vista SCPC é uma parceria estratégica que contribui, ativamente, na tomada de decisão e na redução de riscos nos negócios das empresas. Possui 350 milhões de informações comerciais de consumidores e empresas e recebe mais de 7 milhões de consultas diárias.

Com inteligência analítica, oferece soluções para maximizar os resultados das empresas e ampliar a segurança em cada etapa dos negócios, a um custo acessível. Com tecnologia de ponta e a expertise dos 60 anos desde a criação do SCPC, revolucionou o sistema de consulta de débitos do próprio CPF pela internet (www.consumidorpositivo.com.br), e que hoje beneficia milhões de consumidores no país. E foi também a pioneira na realização do maior mutirão de renegociação de dívidas, promovendo a sustentabilidade do crédito.

Também atua no mercado de segurança eletrônica de transações e identificação, provendo serviços de certificação digital. Está presente em todo o Brasil por meio de escritórios regionais, representantes e distribuidores, além da parceria com mais de 2 mil entidades representativas do comércio, da indústria e do setor de serviços.

Equipe de Relações com a Imprensa

Liliana Liberato

(11) 4734-3575

(11) 9 9376-9511

liliana.liberato@boavistascpc.com.br

Leandro Jordão

(11) 4734-3570

(11) 99196-5127

imprensa@boavistascpc.com.br