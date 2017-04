PMA autua assentado em R$ 1,8 mil por derrubada ilegal de árvores para exploração de madeira

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Corumbá, que trabalham no Pantanal durante a operação Semana Santa, realizavam fiscalização ambiental no assentamento Urucum, no município, a 20 km da cidade, ontem (23) à tarde e constataram o corte ilegal de 12 árvores nativas da espécie Castelo, em uma área de 9 hectares, para exploração de madeiras. O infrator, proprietário da área, praticou o corte das árvores sem a devida licença ambiental e transformou em 3,5 m³ de tábuas que estavam armazenadas na propriedade.

As atividades foram interditadas e a madeira apreendida. O proprietário do lote, residente no assentamento, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.800,00. O infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.

Galeria de Imagens: PMAMS