O ponto de venda no Mag Shopping traz produtos que refletem as riquezas naturais e culturais do Brasil

A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo L’OCCITANE, inaugura o primeiro ponto de venda em João Pessoa. A inauguração faz parte do plano de expansão da marca, com novas aberturas de lojas e quiosques em todo o país.

Localizado no Mag Shopping, o quiosque com 9m², apresenta conceito desenvolvido pelo designer Marcelo Rosenbaum, que buscou inspiração nas feiras e mercados brasileiros para criar um ambiente que faz referência as riquezas naturais e culturais do país.

Os clientes que visitarem o novo espaço poderão conferir o lançamento Ninfa das Águas. A nova fragrância fresca, feminina e delicada foi inspirada na lenda da Ninfa das Águas e traduz o encantamento da flor que desabrocha em mulher, assim como as mães encantam nossa vida.

A linha é composta por quatro produtos: Desodorante Colônia, Sérum Desodorante Corporal, Sérum de Mãos e Sabonete Flor Ninfa das Águas.

Serviço

Mag Shopping

Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 115 – Manaíra, João Pessoa

Sobre a L’Occitane au Brésil

A L’Occitane au Brésil desperta o olhar para a beleza brasileira em suas mais diversas facetas, trazendo alegria, pluralidade e espontaneidade em cosméticos de alta qualidade. Cada produto da marca é feito de histórias verdadeiras e apaixonantes. Com extratos naturais cuidadosamente selecionados e design exclusivo de artistas que enaltecem a brasilidade, os produtos da marca refletem as riquezas naturais e culturais do Brasil. Lançada em 2013, a L’Occitane au Brésil conta com mais de 160 pontos de vendas no Brasil e faz parte do Grupo L’OCCITANE.

loccitaneaubresil.com

instagram.com/loccitaneaubresil | facebook.com/loccitaneaubresil youtube.com/loccitaneaubresil

SAC – 0800 171 272

A beleza #AlémdaBeleza

Informações à imprensa

MktMix Assessoria de Comunicação | mktmix.com.br

Tânia Otranto, Balia Lebeis & Roberto Ethel

Maíra Simões | (11) 3060-3640 – ramal 3607 | maira@mktmix.com.br