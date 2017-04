JORNAL GRITO CIDADÃO: “A MÍDIA QUE NÃO FAZ MÉDIA”

www.abdic.org.br

SAI A LISTA DE FACHIN, TAMBÉM CHAMADA DE LISTA DO FIM DO MUNDO…

Por : Pettersen Filho

Também chamada de Lista de Janot, Lista de Zavask, ou Lista do Fim do Mundo, saiu a Lista de Fachin, assim chamada em razão do Relator do Processo da Lava Jato, que trás em seu bojo, Políticos, e Partidos Políticos, de “A” à “Z”, sem poupar ninguém, transformando o Titanic das praticas políticas escusas brasileiras, definitivamente, numa Nau condenada a ir a pique, no Mar bravio da Impunidade… http://www.abdic.org.br/index.php/1671-sai-a-lista-de-fachin-tambem-chamada-de-lista-do-fim-do-mundo



GILMAR MENDES IN CONCERT

Por : Percival Puggina

Não sei de onde me veio a ideia de que o STF fosse local de infatigável labor. Talvez do exíguo número de ministros, apenas onze para aquelas montanhas de processos. O mais recente dado que encontrei mencionava 77 mil deles. “Uma pela outra” como se dizia antigamente, dá algo como sete mil processos por gabinete. Não há como cumprir essa tarefa sem imensa dedicação ao trabalho, mormente se todos tiverem consciência de que qualquer atraso nas decisões é um freio de mão puxado na justiça ou um acelerador pisado na injustiça. Sempre há algo essencial para todos, para muitos ou para alguém, pendente de decisão. Essa imagem que eu fazia do STF como local de trabalheiras e canseiras se reforçava com a convicção de que as estantes repletas de processos aguardando vez através dos anos, não raro das décadas, haveria de causar angústias no ânimo funcional da Corte e de seu quadro de servidores. Carmem Lúcia, atual presidente, confirmando esse sentimento em recente programa de TV, desabafou: “São onze ministros sem poder parar”… http://www.abdic.org.br/index.php/1670-gilmar-mendes-in-concert

DELAÇÃO PREMIADA DO CASAL SANTANA TORNA PROVAVEL A PRISÃO DE LULA

Por : Celso Lungaretti

Notinha interessante do Painel político da Folha de S. Paulo do último domingo, 9:

“Preso desde agosto de 2015, José Dirceu fez análises sobre o cenário político aos que o visitaram na cadeia recentemente.

Sem traço de autopiedade, mais magro, mas com boa aparência, disse a aliados que o PT vem ignorando o risco de o ex-presidente Lula ser preso — cenário que ele considera provável, especialmente agora, com as delações do publicitário João Santana e sua mulher, Mônica Moura. Para Dirceu, Lula e Dilma Rousseff são os principais alvos da colaboração… http://www.abdic.org.br/index.php/1669-um-alerta-do-ze-dirceu-a-delacao-premiada-do-casal-santana-torna-provavel-a-prisao-do-lula

PARA UMA REFORMA POLÍTICO-ELEITORAL



Por : Salvatore D’ Onofrio

Em represália à proibição pelo STF (Supremo Tribunal Federal) das empresas financiarem campanhas eleitorais, o Congresso Nacional está apresentando projetos de lei aumentando absurdamente os recursos do fundo partidário, custeado com o dinheiro de nossos impostos, e tentando impor o sistema de lista fechada para os chefões políticos poderem indicar arbitrariamente, sem consulta prévia às bases, os candidatos a cargos eletivos. Quer dizer, o povo, além de gastar mais para financiar campanhas eleitorais eivadas de mentiras e falsas promessas, ainda ficaria privado do direito de escolher seus candidatos. Infelizmente, substituímos a ditadura militar pela ditadura dos partidos, ficando bem longe de um sistema de governo verdadeiramente democrático, empenhado em combater corrupção e impunidade… http://www.abdic.org.br/index.php/1667-para-uma-reforma-politico-eleitoral



QUEM É QUE MANDA….

Por : Celso Lungaretti

O apresentador do Big Brother World, Donald Trump, demitiu o participante sírio Bashar al-Assad, que sonha com o papel de serial killer nalgum filmeco de Hollywood. .

Como é difícil concretizar na vida real essas fantasias bobocas que povoam a mente do patético presidente dos EUA, o jeito foi ele exibir o muque de outra maneira: despachando 59 mísseis contra a Síria… http://www.abdic.org.br/index.php/1666-quem-e-que-manda

PROJETO DE PUNIÇÃO A PROMOTORES, POLÍCIAIS E JUIZES….

Por : Júlio César Cardoso

É patética a empáfia do senador Roberto Requião (PMDB-PR) , como se ele não devesse satisfação à sociedade que banca o seu salário, de levar avante o projeto antirrepublicano de punição a promotores, policiais e juízes, sem ao menos apreciar a proposta alternativa apresentada pelo procurador geral da República Rodrigo Janot. Isso bem demonstra o firme propósito de dar salvo-conduto ao sindicato criminoso às voltas com a Justiça… http://www.abdic.org.br/index.php/1664-projeto-de-punicao-a-promotores-policiais-e-juizes

A VENDA DOS ATIVOS PÚBLICOS DO BRASIL

Por : Profa. Guilhermina Coimbra

É de uma pobreza só, o noticiário sobre temas verdadeiramente de interesse da população.

Tais temas dizem respeito, aos negócios públicos envolvendo a venda de ativos públicos e de minérios geradores de energia.

Esses temas são absolutamente os mais importantes em termos de interesse dos residentes no Brasil, razão pela qual, não se concebe que possam ser efetuados através de conluios silenciosos.

Os ridículos “disses-me-disses” assim como as decisões alienadas dos Poderes Executivo e Legislativo – na tentativa de mostrarem serviços – vêm prestando desserviço, atrasando, cada vez mais o Brasil… http://www.abdic.org.br/index.php/1662-a-venda-dos-ativos-publicos-do-brasil

EMPODERAMENTO. MERKEL E MAY FORAM ELEITAS. DILMA FOI EMPODERADA…

Por : Percival Puggina

O vocábulo “empoderamento” é dos mais horrorosos neologismos criados pela novilíngua esquerdista. Além de ser uma palavra desajeitada, carrega consigo aquela desonestidade intelectual que constitui trade mark do esquerdismo articulado e militante. Sempre que a escrevo, o corretor automático do word sublinha em vermelho, asseverando-me que não existe no nosso vocabulário. Contudo, a despeito da informação do dicionário, ela entrou em vigência, tem vigor e cobra reverências na novilíngua esquerdista… http://www.abdic.org.br/index.php/1661-empoderamento-merkel-e-may-foram-eleitas-dilma-foi-empoderada

INVASÂO COMERCIAL DAS FRONTEIRAS do BRASIL

Por : Profa. Guilhermina Coimbra

A população brasileira percebe que as fronteiras comerciais brasileiras estão sendo invadidas.

Uma das invasões é o fato de, nas licitações do COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO, terem participado – exclusivamente – empresas estrangeiras.

As licitações dos 4/quatro aeroportos foram ganhas por empresas estrangeiras e nenhuma empresa brasileira.

A população brasileira não é xenófoba, absolutamente.

Muito pelo contrário… http://www.abdic.org.br/index.php/1658-invasao-comercial-das-fronteiras-do-brasil

DE QUE LADO ESTÁ A TV GLOBO?

Por : Felipe Schittini

O estado do Rio de Janeiro está vivendo uma guerra civil não declarada. Em fevereiro foram assassinadas 502 pessoas e até a presente momento 46 policiais militares foram mortos por criminosos. Faltam recursos para a Segurança Pública: na maioria dos Batalhões de Polícia Militar quase a metade das viaturas estão enguiçadas, não havendo recursos para consertá-las e nas Delegacias de Polícia Civil faltam até resmas de papéis para o seu mínimo funcionamento. A greve perdura por falta de pagamento e só estão sendo lavrados procedimentos em crimes hediondos. Há 30.000 mandados de prisão não cumpridos, o que significa milhares de criminosos soltos , a maior parte cometendo delitos e apavorando a população ordeira… http://www.abdic.org.br/index.php/1657-de-que-lado-esta-a-tv-globo

FALANGES MIDIÁTICAS, ACADÊMICAS E PASTORAIS

Por : Percival Puggina

Os que empurraram as esquerdas para suas vitórias e o Brasil para o fracasso retomam as antigas práticas. Astutamente, tendo suas opiniões perdido credibilidade nas questões internas, usam e abusam da cena internacional para continuar ministrando “lições” à opinião pública.

Recordemos. Durante décadas, formadores de opinião, “trabalhadores em educação” e seguidores da Teologia da Libertação arrastaram o corpo social brasileiro para a valeta esquerdista. Era uma força irresistível a alavancar o PT para a condição de grande partido nacional, levar Lula à presidência da República e arrastar o Brasil para o caos. Nos microfones, as falanges midiáticas não poupavam sequer o público dos programas futebolísticos. Nas salas de aula, tornos e marretas ideológicas faziam cabeças em linha de produção… http://www.abdic.org.br/index.php/1654-falanges-midiaticas-academicas-e-pastorais



6º CONGRESSO DO PT:

EM BUSCA DA OUSADIA PERDIDA.



Por : Celso Lungaretti

Eis o que dizia o Partido dos Trabalhadores no seu manifesto de fundação, datado de 10 de fevereiro de 1980:

“Os trabalhadores querem a independência nacional. Entendem que a Nação é o povo e, por isso, sabem que o país só será efetivamente independente quando o Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a expressão da sociedade, o que só será possível quando se criarem condições de livre intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano social. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores . O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas as massas oprimidas do mundo”… http://www.abdic.org.br/index.php/1652-6-congresso-do-pt-em-busca-da-ousadia-perdida



OPERAÇÃO CARNE FRACA : “ ENTRE A PODRIDÃO DA CARNE & OS PODRES PODERES…”

Por : Pettersen Filho

Origem de todos os males, o Capitalismo, em si, não que o Socialismo também não tenha mazelas, em seu aspecto mais grotesco, a Concentração Econômica, havida na formação de Oligopólios, e Trustes Econômicos, gerando a Concentração de Mercado, inibindo a Concorrência, e Cooptando as Autoridades, que geralmente se submetem ao seu Poder Político, tem na Corrupção o seu mais requintado Rosto, como foi o que demonstrou, recentemente, a “Operação Carne Fraca”, da Polícia Federal brasileira, ao debelar um Bando de Fiscais e Frigoríficos Corruptos, que vinham fraudando, e envenenando a carne Brasileira, diga-se de passagem, das melhores do Mundo, exportada aos Cinco Continentes… http://www.abdic.org.br/index.php/1650-operacao-carne-fraca-entre-a-podridao-da-carne-os-podres-poderes

COMO OS CANALHAS FRAUDAM A DEMOCRACIA

Por : Percival Puggina

A tentativa de instituir o voto em lista fechada é a manobra mais descarada desde o início das operações da Lava Jato. Supera, em despudor, a missão do “Bessias” levando a Lula o ato que o homiziaria no ministério de Dilma. É mais desavergonhada do que a “anistia do caixa 2”. A democracia dos canalhas alcança seu apogeu com algo tão indecente na motivação, tão contra a democracia na concepção e tão escancaradamente desonesto que estará coberto de razão o cidadão que registrar, na polícia, um boletim de ocorrência… http://www.abdic.org.br/index.php/1648-como-os-canalhas-fraudam-a-democracia



BRASIL : “A REPÚBLICA DA ODEBRECHT…”

Pettersen Filho

Preocupação que sempre esteve no centro das atenções, diante dos legisladores constituintes, desde as Monarquias Absolutistas da Idade Média, até a concepção da República, a separação da Igreja, diante do Estado, a fim de conceber um Estado laico, impermeável a credos religiosos, sempre foi a tônica, não deixando, também de ser, na relação Governo x Povo, o Poder Econômico outra vertente a ser disciplinada, essa contudo, menos detectável, normalmente, desde o sempre, sendo esse item determinante na gestão da democracia, fato relevante, podemos destacar, o Histórico “Voto de Cabresto”, em que eram o Coronéis, no Brasil, quem determinavam os Eleitos, até formas, hoje, mais sofisticadas, como é ultimamente o Bolsa Família, mecanismo menos aparente, mas, igualmente, influenciador do Voto Popular… h



MOMENTO DO POETA:

VIVO !

Por : Pettersen Filho

Cuando lloro

las lágrimas tienen gusto a cerveza

y me embriagan.

Cuando respiro

el aire tiene aroma de cigarrillo

y toso esencias de lírios… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1450-vivo



MOMENTO DO POETA:



ETÍLICAS ESCARAMUÇAS

Por : Hélio Petrus e Paschoal Motta

O MUNDO VAI-SE ALISTAR

NUMA GUERRA POR CACHAÇAS,

NOS PAÍSES, EM CADA BAR,

NAS RUAS, BECOS E PRAÇAS…

VIRÃO CRIANÇAS E IDOSOS,

CEGOS, SURDOS E MUDOS;

OS SARADOS E GOTOSOS.

OS FRACOTES E MEMBRUDOS.. http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1659-etilicas-escaramucas



MOMENTO DO POETA:



INCOMPLETO

Por : Pettersen Filho

Porque deixastes tuas marcas

tão profundas em mim…

Porque assistes aos poucos

ver chegar o meu fim.

Criaste o Bem

mas acho que te esquecestes… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1524-incompleto



MOMENTO DO POETA:



AMOR

Por : Pettersen Filho

Eu saí Louco !

Alucinado pelas ruas

fundindo mundos, amor, teoremas

e paz … http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1590-amor

