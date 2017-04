Shop2gether traz inovação tecnológica e apresenta seus bastidores em 360º

Conteúdo digital permite visualizar e entender todo o processo criativo e produtivo do e-commerce

O Shop2gether, maior e-commerce de moda e lifestyle do país, sempre esteve conectado às novas tecnologias digitais e inova mais uma vez – é o primeiro player brasileiro a lançar um vídeo institucional com tecnologia 360º, com uma estratégia única que integra clientes e consumidores.

Novidade no mercado do e-commerce, o formato consegue captar todos os ângulos, trazendo o espectador para dentro do universo do Shop2gether, aonde o internauta pode girar as imagens tendo um alcance maior daquilo que está sendo visualizado. Partindo da curadoria de arte, assinada por Bia Rosa para o inverno 2017, e passando por etapas como produção, intervenções de arte e centro de distribuição, o vídeo ilustra o trabalho minucioso realizado peça por peça.

Neste novo vídeo 360º, é possível observar no detalhe todo o trajeto de um pedido até sua entrega, a fase final desse processo.

Para assistir ao vídeo, basta acessar o link. www.shop2gether.com.br/arte-se-inverno

