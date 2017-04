Mercadão dos Óculos inaugura cinco unidades em abril e comemora o Selo de Excelência em Franchising 2017

A rede abriu lojas em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais e conquistou a chancela da ABF em seu primeiro ano de participação

No sistema de franquias desde 2013, o Mercadão dos Óculos é especializado na comercialização de armações de grau e óculos de sol com valores até 60% menor em relação aos concorrentes de mercado. Em abril, a rede inaugurou cinco novas unidades em Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo, além de ser pela primeira vez premiada com o Selo de Excelência em Franchising da ABF.

“O prêmio foi recebido com muita alegria por toda a equipe. Nosso trabalho é garantir que a rede e os franqueados tenham sucesso em suas operações”, conta Marcelo Henrique, supervisor de expansão da marca de óticas, uma das ganhadoras da categoria Pleno do Selo, destinada a redes com no mínimo dois anos de operação.

O prêmio da Associação Brasileira de Franchising tem como objetivo reconhecer a qualidade, excelência e atuação da empresa como franqueadora. Apenas redes que possuem ao menos 75% de aprovação de seus franqueados recebem o selo.

O desempenho das unidades e o relacionamento próximo com os seus parceiros de negócios foram alguns dos motivos que renderam ao Mercadão dos Óculos este reconhecimento. “Receber o certificado da Associação Brasileira de Franchising mostra que estamos no caminho certo. A ABF é uma entidade que preza pelo desenvolvimento do setor e isso contribui para a credibilidade do nosso negócio”, explica Marcelo.

Atualmente com mais de 150 operações pelo Brasil, o Mercadão dos Óculos abriu cinco novas unidades em abril. Em São Paulo foram inaugurados estabelecimentos em Franca e Sertãozinho, no interior, e em São Sebastião, cidade localizada no litoral do estado. Já em Minas Gerais, Belo Horizonte é a região que recebe uma unidade da marca. No Nordeste, Pernambuco recebe sua quinta loja, situada em Caruaru na Mesorregião do Agreste.

A meta de expansão da rede é possuir 250 unidades comercializadas em todo o território nacional, ainda este ano. Para ser um franqueado da marca é necessário desembolsar valores a partir de R$ 150 mil com prazo de retorno de 18 a 24 meses.