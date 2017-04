PROMOÇÕES NA INTERNET ESTIMULAM CONSUMIDOR A PLANEJAR A PRÓPRIA VIAGEM

Uma pesquisa realizada pelo Melhor Embarque com mais de 5.000 viajantes mostra que 93% dos entrevistados comprariam passagens aéreas motivados por ótimas promoções

Em meio à busca constante de economia dos brasileiros, as ofertas de viagens presentes na internet atraem os consumidores que muitas vezes não estão planejando viajar, mas acabam sendo incentivados pela grande quantidade de promoções em passagens aéreas e hotéis.

O Melhor Embarque, portal de passagens aéreas promocionais, realizou recentemente uma pesquisa que comprova isso. De acordo com o levantamento, 71% dos compradores entraram no site motivados por promoções e compraram as passagens anunciadas. Enquanto 29% dos entrevistados compraram outras passagens disponíveis no site. “Diariamente nós conseguimos ofertar viagens com desconto imbatíveis – como, por exemplo, passagens de ida e volta para Miami por R$ 603,00 ou passagens por menos de 1 euro entre cidades da Europa – e divulgamos através das redes sociais e newsletter. O retorno é imediato”, explica Tarik Lemes, CEO do Melhor Embarque.

O analista de sistema Leandro Almeida é prova disso. Ele conta que todas as viagens que realiza com sua esposa são por conta de sugestões de viagens promocionais que recebe em seu email. “É impressionante como eu, minha mulher, e acho que todos os brasileiros, adoramos a palavra promoção. Eu nunca planejo uma viagem e mesmo apertado, eu viajo no mínimo a cada 6 meses e tudo através de promoção na internet”, explica Leandro.

E mesmo em meio a crise, a pesquisa mostra que o postura dos entrevistados é semelhante a de Leandro: 79% das pessoas entrevistadas pretendem viajar nos próximos 6 meses dentro do Brasil e 77% para fora do país, e todas elas esperam adquirir suas viagens em sites promocionais.

Além disso, outro dado importante apresentado revela que 85% dos viajantes compram pela internet ao invés de ir à uma agência de turismo. “Isso ressalta também a mudança de comportamento dos brasileiros e leva ao que chamamos de self-booking, que é nada mais do que você mesmo planejar sua própria viagem. Ou seja, o viajante compra as passagens, reserva o hotel, aluga o carro e escolhe os passeios”, explica Tarik, que complementa que muitas vezes planejar sua própria viagem acaba saindo mais barato.

*A pesquisa foi realizada com viajantes pelo Melhor Embarque em fevereiro/2017. Foram entrevistados 5.936 pessoas.

