Menu de fontes (personagens e especialistas)

SAÚDE/BELEZA/ESTÉTICA

Pró-Corpo

Fundada em 2006 pela Marisa Peraro, a rede Pró-Corpo é referência em estética avançada. Com 8 unidades, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, a Pró-Corpo é a única a oferecer o serviço de Personal Estetic, que conta com profissionais habilitadas em diferentes segmentos para avaliação de cada caso e indicação dos tratamentos mais adequados. A rede já realizou mais de 700 mil atendimentos e disponibiliza mais de 20 tipos de terapias e procedimentos, para cuidar do corpo e da pele.

Marisa pode falar sobre os tratamentos de estéticos que oferece como: Remoção de tatuagens, depilação a laser e a qualidade de vida ligada ao bem estar.

FRANQUIAS

Minds Idiomas (Rede de inglês)

Com 10 anos de existência o segredo da rede de idiomas Minds é a tecnologia. Com mais 70 escolas em todo país, a Minds foi a primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets mantendo os livros físicos. Com especialistas em captação de conteúdo, a CEO Leiza Oliveira, tem a consciência que a forma de aprendizado de cada criança e adulto é individual e por isso prega isso em cada unidade.

Augusto Gimenez, sócio da rede, pode falar sobre franquias, a importância do marketing no gerenciamento de um negócio, e administração de um negócio.

Leiza Oliveira pode falar sobre o nicho de idiomas, tecnologia no aprendizado e empreendedorismo.

EDUCAÇÃO

Aluno 10

O Aluno10 veio para mudar a forma como é feita a educação. Cada pessoa é diferente e o Aluno 10 busca diariamente oportunidades para atender os alunos e suas necessidades. A rede faz uso intenso de tecnologia para mapear os alunos e para entregar a eles o conteúdo certo, na hora certa e da maneira que ele vai melhor aprender. Os tutores são selecionado e treinados para exercer com excelência a difícil tarefa de ensinar. Ensinar é mais que apresentar uma matéria. É ensinar a aprender, mesmo com o fracasso.

A rede possui 5 unidades em São Paulo e 1 unidade online. Sáo aulas de reforço para alunos da rede escolar de ensino e concurseiros. Temos docentes de matemática, português e historiadores.

IMÓVEIS

Crescite

A Crescite existe há 20 anos e atua com tributos. Com larga experiência nos segmentos dos negócios públicos e empresariais a empresa utiliza a metodologia de Promoção e Cobrança Tributária, que se materializa por meio da persuasão e de uma série de facilidades para que o contribuinte tenha acesso às informações e a regularização de sua situação fiscal.

O fundador da empresa, senhor Paulo Resende, pode falar sobre o uso de drones no mapeamento de terrenos ( para cobrança correta do IPTU), o esclarecimento feito para a população sobre para onde vai o valor arrecadado pelo IPTU ( Como saneamento, infraestrutura e geração de empregos) e os números que as prefeituras aumentaram em volume de arrecadação.



E-COMMERCE (Semijoias e óptico)

Francisca Joias

Criado em 2012, o maior e-commerce de semijoias do país ( A rede Francisca Joias), fica no Rio de Janeiro e atende todo o Brasil. Com mais de 500 revendedoras nas cinco regiões do país, Sabrina Nunes, idealizadora do e-commerce fatura milhões todos os anos e desenvolveu a própria linha de óculos. Com uma história surpreendente ( Sabrina cortou cana e começou o seu negócio online com apenas 50 reais) pode ser fonte para pautas sobre empreendedorismo, superação, mercado de trabalho ( atualmente são mais de 500 revendedoras faturando com a marca Francisca Joias), tendências no e-commerce e tecnologia nos negócios.

INDUSTRIAL- SAÚDE

Sterilair

Maior complexo industrial do país na produção de esterilizadores. A companhia existe há mais de 30 anos e está instalada na cidade de Sorocaba. O especialista Felipe Prado, diretor da rede, pode falar sobre os benefícios a saúde do produto que mudou a vida de pessoas do mundo todo e cenário industrial. Felipe também pode participar de pautas sobre tendências industriais, saúde, gestão de pessoas e tecnologia na indústria. O Sterilair, esterilizador de ar, elimina cerca de 99,9% dos microorganismos aéreos no auxílio das doenças respiratórias.

Fujifilm- Sonosite

Em 2011 a FujiFilm, empresa japonesa anunciou a compra, por 1 bilhão de dólares, da SonoSite, fabricante americana de equipamentos médicos. A empresa desenvolve equipamentos de ultrassom portáteis, que servem para pré-laudo, terapia intensiva, etc. A SonoSite treina anualmente cerca de 3 mil profissionais em congressos e eventos do setor. Os especialistas podem falar sobre saúde e a importância da tecnologia nessa área.

EVENTOS

Magnólia Comunicação

Uma agência que perdure na tecnologia, no auge da rapidez e na troca instantânea de informações precisa de criatividade e processo. Um evento mostra a “cara” de quem o elaborou, logo as idealizadoras da Magnólia ao concretizar o plano do evento conversa com quem as contrataram para que seja sinérgica as ideias e que o público-alvo receba o que o idealizador deseja. A Magnólia já atua com eventos há 5 anos, sediada em São Paulo e as criadoras da agência podem falar sobre a importância da tecnologia, negociação com fornecedores, e pós evento. Entre os seus clientes estão: grandes bancos, escolas de inglês, rádios e seminários acadêmicos.

STARTUP

ABlab

Startup de marketing digital fundada em 2015 e sediada em São Paulo. Os seus serviços são focados em performance no ambiente digital inovação e soluções disruptivas. Como principais clientes atende as contas de Citroën, Sodexo, Ultragaz, Granberg, Eucatex e BASF.

Os seus fundadores Hugo Collier e Paulo Fernandes podem ser fontes para pauta sobre tendências no nicho de startup, empreendedorismo jovem, marketing, comunicação e tecnologia.

O diretor de inovação da ABlab, Ricardo Martins, veio da Sunset e tem o histórico em agências como TBWA, Pon Jogos, Pepper Comunicação Integrada e IBomm sempre atuando na frente digital. Ricardo pode falar sobre inovação, gestão de pessoas sem hierarquia e carreiras tecnológicas. Está disponível também para palestras sobre os temas citados acima.

