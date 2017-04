Adecol fecha 1o trimestre com 18% de crescimento em relação a 2016

Expansão da indústria gera contratações e investimento em cursos para funcionários

São Paulo, abril de 2017 – Maior fabricante de adesivos industriais do país com capital 100% nacional, a indústria Adecol fechou o 1o trimestre de 2017 com um faturamento 18% maior que no mesmo período de 2016. O crescimento também se deu no volume comercializado pela empresa com 300 toneladas a mais que nos três primeiros meses do ano anterior.

O resultado positivo é fruto de uma conjunção de fatores. A indústria ampliou sua participação de mercado com o fechamento de concorrentes menores e a saída de grandes multinacionais do mercado brasileiro, está executando um estruturado plano de internacionalização e mais recentemente tem se beneficiado de fatores como a queda do dólar e a retomada de alguns setores produtivos. “Considero este resultado como consequência da estratégia interna que empreendemos há pelo menos dois anos atrás. Ainda é muito cedo para falar em retomada da economia brasileira, porém nossa expectativa é que nos próximos trimestres tenhamos um impacto positivo na demanda interna visto que houve um decréscimo considerável com a crise nos últimos anos”, analisa Ana Júlia Kiss, diretora industrial da Adecol.

Sem capacidade ociosa em seu quadro de funcionários e com aumento de pedidos do departamento comercial tanto para o mercado brasileiro como para exportação, a empresa está investindo em contratações, aumento de turnos e na ampliação de sua planta industrial. “Estamos investindo em quantidade e qualidade. Em quantidade porque a demanda nos obriga a isso e qualidade porque estamos aproveitando esta expansão da indústria para investir no nosso quadro de funcionários. Os operadores estão sendo direcionados para se aperfeiçoarem em cursos de mecânica e química. Os funcionários que atuam diretamente com exportação estão tendo aulas coletivas de inglês e espanhol. Os líderes estão fazendo cursos de gestão e com isso toda nossa empresa está se desenvolvendo”, conta Ana Julia.

Foto: divulgação Adecol Legenda: Ana Júlia Kiss, diretora industrial da Adecol, em uma das linhas de produção da indústria

Sobre a Adecol

Maior fabricante de adesivos industriais com capital nacional do País, a ADECOL tem inovação em seu DNA. Um dos seus diferenciais é trabalhar sob medida, desenvolvendo formulações específicas para diferentes demandas, que geram um portfólio amplo e flexível capaz de atender a inúmeros nichos de mercado. Presente nos mais diversos segmentos, do automobilístico ao setor de embalagens, a empresa produz 1,5 mil toneladas de adesivos por mês em 10 linhas. Atuando como um laboratório de desenvolvimento, adapta produtos e matérias-primas importadas para o cenário da América Latina. Também em 2015, a empresa investiu R$ 2 milhões para dobrar a produção da linha de adesivos PUR com foco nos setores gráfico e moveleiro. Em 2016, fechou faturamento em R$ 160 milhões com aumento de 25% em relação a 2015. A empresa exporta para diversos países, em especial para a América Latina.

www.adecol.com.br

