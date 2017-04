Surpreenda na Páscoa com presentes inesperados

Perfumaria, cuidados pessoais e cosméticos são as opções para demonstrar afeto a amigos e familiares

A Páscoa é um momento especial do ano. Uma opção para demonstrar afeto a amigos e familiares é inovar no repertório e surpreender com presentes que estimulem a beleza e o cuidado de cada um.

O Boticário tem opções em perfumaria, maquiagem e cuidados especiais que vão permanecer na rotina – e na memória – de quem recebe um presente inovador.

A fragrância Egeo Choc é uma combinação doce e deliciosa com acordes inspirados no chocolate, creme de leite e chantilly com um toque de flor de laranjeira com damasco. Para quem quer fugir totalmente dos chocolates, existe também a opção do Glamour Love Me, lançamento da marca que traz para a perfumaria o conceito nude, já clássico na moda e maquiagem. A Proposta é oferecer um toque delicado para realçar a sensualidade natural da pele da mulher. A fragrância é uma mistura de pétalas de rosa e baunilha com notas de bergamota, maçã, íris, rosa, Muguet, âmbar e Musk.

Seja qual for a escolha, o importante é demonstrar o carinho nessa data especial, que serve também para reunir e estar no meio de pessoas queridas. Presentear torna os eventos memoráveis, ainda mais quando são surpreendidos com mimos voltados ao bem-estar.

