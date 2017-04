Mais de 3,5 milhões de veículos devem passar pelas rodovias da CCR no feriado de Páscoa

Prevendo aumento no tráfego, concessionárias preparam ações especiais para atendimento aos usuários

São Paulo, 13 de abril de 2017 – As concessionárias do Grupo CCR – em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul – prepararam operação especial para o feriado de Páscoa em suas rodovias, por onde se estima que passarão mais de 3,5 milhões de veículos no período de 13 a 16 de abril.

O atendimento, incluindo agentes, médicos, enfermeiros e equipes de emergência, será reforçado nas oito concessionárias de rodovias da CCR. Haverá revezamento entre as equipes ao longo do feriado para garantir o atendimento 24 horas ao usuário.

A previsão do número de veículos leva em consideração o fluxo estimado nas rodovias administradas por CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR SPVias, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR RodoNorte, CCR ViaLagos e CCR MSVia.

CCR AutoBAn

Neste feriado de Semana Santa, a CCR AutoBAn espera a circulação de aproximadamente 690 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada a São Paulo, no período de quatro dias: de quinta-feira (13) a domingo (16).

Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

Quinta-feira (13/04) das 14 às 20h;

Sexta-feira (14/04) das 9 às 13h;

Domingo (16/04) das 11 às 23h

Na sexta-feira (14) e no domingo (16), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

CCR NovaDutra

A CCR NovaDutra realiza, a partir desta quinta-feira (13), operação especial de orientação e atendimento aos motoristas e passageiros que utilizarão a via Dutra durante o feriado de Páscoa.

A operação contará com “papa-filas” nos pedágios; equipes extras do SOS Usuário; distribuição de folhetos e instalação de faixas sobre a campanha de alerta e prevenção às queimadas na rodovia e veiculação de dicas de segurança e entrevistas ao vivo sobre as condições de tráfego na saída e no retorno do feriado na CCRFM 107,5. É esperado um movimento de 440 mil veículos na rodovia.

No trecho paulista da Dutra, o tráfego deverá ficar intenso entre 16h e 20h de quinta-feira (13/4) e entre 7h e 13h de sexta (14/4). No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo (16/4), das 16h às 20h.

No trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre 14h e 20h de quinta-feira (13/4) e entre 7h e 13h de sexta (14/4). No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo (16/4), das 16h às 20h.

CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste estima que cerca de 512 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h de quinta-feira (13) e 24h do domingo (16), período que concentra a movimentação da Sexta-feira Santa e Páscoa.

CCR RodoAnel

A CCR RodoAnel estima que cerca de 819 mil veículos utilizem o Trecho Oeste do Rodoanel entre a 0h de quinta-feira (13) e 24h do domingo (16).

CCR SPVias

A CCR SPVias estima que 383 mil veículos trafeguem por suas rodovias no feriado prolongado devido à Páscoa. O maior movimento esperado é na Rodovia Castello Branco (SP-280, principal ligação para os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara.

Horários de movimento nas rodovias:

13/04/2017 (quinta-feira) – entre 14h e 24h | sentido interior;

14/04/2017 (sexta-feira) – entre 6h e 14h | sentido interior;

16/04/2017 (domingo) – entre 12h e 24h | sentido capital.

CCR ViaLagos

A partir de zero hora desta quinta-feira (13), a CCR ViaLagos estará com as suas equipes e viaturas reforçadas para atender ao aumento do fluxo de veículos na rodovia durante o feriado da Semana Santa. A expectativa é que 140 mil veículos passem pela ViaLagos entre quinta e segunda-feira (17). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão quinta e sexta-feira (14), quando são esperados 33 mil e 27 mil veículos, respectivamente.

CCR RodoNorte

Nesta quinta-feira (13), a CCR RodoNorte inicia a operação especial de tráfego para o feriado da Páscoa. Considerando os números dos três principais eixos rodoviários cuidados pela companhia (BRs 376 e 277, além da PR-151), 337 mil veículos devem circular por essas rodovias até a próxima segunda-feira (17). De acordo com o setor de Planejamento de Tráfego da CCR RodoNorte, o movimento é, em média, 35% maior do que em dias normais.

Horários de pico:

Durante o feriado, o fluxo na BR-277 deve se concentrar no sentido Interior, durante a ida, e por consequência no sentido Curitiba para o retorno. Na quinta-feira, o movimento deve aumentar a partir das 15h, seguindo alto até próximo das 20h; na sexta, por sua vez, o horário de maior fluxo na região de São Luiz do Purunã deve ser entre 8h e 12h. Para o retorno, no domingo de Páscoa, o movimento mais intenso deve se intensificar a partir das 15h e seguir até às 22h.

CCR MSVia

Conforme estudo da CCR MSVia, cerca de 213 mil veículos devem passar pela rodovia BR-163/MS ao longo dos cinco dias de Operação. Na saída para o feriado, o horário de maior movimento será das 16h às 17h na quinta (13), com média de 3,5 mil veículos por hora. Já no dia 14, o horário de pico deve se concentrar entre as 10h e 11h, com 2,8 mil veículos/hora.

Para o retorno, no domingo (16), o fluxo mais intenso deve ser entre as 17h e 18h, quando cerca de 5 mil veículos devem passar pela BR-163/MS. Na segunda (17), último dia da Operação, cerca de 3 mil veículos devem trafegar entre as 11h e 12h, horário de maior movimento na rodovia.

Sobre o Grupo CCR:

Fundado Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro.

O Grupo CCR atua ainda no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros de fibra óptica subterrânea e aérea.

Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter participação na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro.

O grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao.

No Brasil, possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana prestadora de serviços aeroportuários.

Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 11 mil colaboradores.

