Cavalieri é expulso e Fluminense leva virada do Goiás no fim

O Fluminense até saiu na frente, com gol de Marcos Junior, mas o goleiro Diego Cavalieri foi expulso no final do primeiro tempo e o Goiás reagiu para conseguir vitória por 2 a 1, em jogo disputado na noite desta quinta-feira, no Serra Dourada, pela quarta fase da Copa do Brasil. Os gols do time alviverde foram marcados por Jean Carlos e Léo Gamalho, ambos no segundo tempo.

saiba mais Veja resultados e próximos jogos da Copa do Brasil

Mesmo atuando com dez desde o primeiro tempo, os cariocas conseguiram segurar a vantagem até os 38 do segundo tempo, quando saiu o empate. Na sequência, o Esmeraldino chegou à virada, confirmando o triunfo.

Os dois times voltam a se enfrentar no Rio de Janeiro e, por ter marcado um gol fora de casa, o Tricolor das Laranjeiras precisa apenas de uma vitória por 1 a 0 para se classificar para a próxima etapa da competição. O Goiás necessita de um empate para seguir no torneio, ou até mesmo derrota por um gol, desde que a partir de 3 a 2.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, o Fluminense começou a partida no ataque e, no primeiro minuto, Henrique ficou livre na pequena área, mas caiu ao tentar concluir e reclamou de pênalti, mas o árbitro nada marcou.

Aos 7, foi a vez de Marcos Junior receber em condições de concluir, mas acabou travado na hora do chute. Dois minutos depois, o gol saiu. Wellington Silva fez boa jogada pelo meio e descobriu Marcos Junior penetrando livre pela esquerda. O atacante dominou e bateu cruzado, de pé esquerdo, para colocar nas redes.

Mesmo depois de marcar, o time carioca continuou pressionando, enquanto o Goiás se mostrava perdido em campo. Aos 10, após ser lançado por Wellington Silva, Henrique Dourado sentiu uma fisgada na coxa e pediu substituição. Pedro entrou em seu lugar.