Novos Notebooks Samsung: alta performance e inovação para todos os estilos

Empresa lança modelos desenvolvidos para agradar gamers, profissionais de diversas áreas e usuários domésticos

São Paulo, 13 de abril de 2017 – A Samsung apresentou hoje ao Brasil os mais recentes lançamentos em notebooks, Odyssey e Samsung Style 2 em 1, ambos fabricados no país. Para um público que busca aparelhos cada vez mais potentes, seja para editar documentos, assistir filmes com a família ou jogar os games favoritos, a companhia traz ao mercado nacional modelos que unem design e performance, e que prometem agradar consumidores exigentes e com perfis diferenciados.

As duas novidades foram desenvolvidas com materiais premium, que denotam um acabamento ainda mais sofisticado. Além disso, os novos notebooks traduzem exatamente o que os consumidores mais desejam: um computador com processador potente, portátil, resistente e bonito.

“Nossas pesquisas com consumidores nos direcionam no desenvolvimento de produtos e soluções adequadas às necessidades de públicos bastante diversificados. Para chegarmos ao Odyssey e ao Style 2 em 1 estudamos a fundo o que esses usuários mais desejavam. Hoje, o que trazemos ao mercado é uma composição de excelência, que deve atender aos perfis mais exigentes de uso”, afirma Sandra Chen, diretora da área de Notebooks da Samsung do Brasil.

Conheça a nova linha de notebooks que a Samsung traz ao Brasil:

Samsung Odyssey – agora o jogo ficou sério!



O Samsung Odyssey chega com os processadores Intel Core i5 e Intel Core i7 de 7ª Geração (Quad Core 45W), placa gráfica NVIDIA GeForce® GTX 1050 com 4GB de memória dedicada e tela Full HD, resultando em imagens mais realistas, com alto brilho e nitidez. Com alto desempenho e tela dinâmica o Odyssey une potência e design a recursos exclusivos para oferecer uma experiência imersiva em jogos.

Outro diferencial importante é a facilidade de acesso aos slot de memória, que permite a expansão até 32GB, além de um slot extra para adição de um SSD, o que aumenta a velocidade e melhora a experiência, de acordo com a necessidade do jogador.

A tela do notebook oferece imagens mais claras e nítidas, com uma tecnologia que reduz o reflexo de luz ambiente. Com isso, os jogadores conseguem atingir um melhor desempenho, focando no jogo sem se distrair. A experiência visual é otimizada com uma luz de fundo ajustável, que chega até 280 nits. Com a nova composição de tela, os contrastes de cores ficaram ainda mais realistas e ganharam ângulos amplos para oferecer imagens vibrantes de alta qualidade e dinâmicas em HDR, uma qualidade de cinema.

Vale destacar ainda o sistema de ventilação HexaFlow, que consiste em uma grade de ventilação três vezes maior e que garante um equipamento mais refrigerado por mais tempo. “Para atender gamers assíduos e casuais, que buscam dispositivos ideais para jogos ricos em gráficos intensos, mas que também queiram um design estiloso e portátil, a Samsung investiu tecnologia de ponta e muita criatividade no design do Odyssey. Este notebook chegou para chamar a atenção dos gamers e de quem realmente gosta de tecnologia”, afirma Sandra Chen.

Além de seu design aprimorado, o teclado do Samsung Odyssey oferece teclas com superfície curva para maior precisão e ergonomia, e ainda o destaque luminoso para as teclas WASD, que são as mais utilizadas para jogar.

Disponível na cor preta com detalhes em vermelho e de fácil portabilidade, o Samsung Odyssey traz um design que vai deixar os gamers impressionados!

“O Odyssey foi totalmente projetado para os jogadores. É equipado com as principais tecnologias disponíveis atualmente e alia o poder de processamento à capacidade gráfica, necessárias a esse público. Outro diferencial pensado especialmente para os gamers foi o design inovador e revolucionário”, finaliza Sandra Chen.

Preço sugerido: a partir de R$ 4.999,00

*Veja abaixo as especificações técnicas do Odyssey.

Samsung Notebook Odyssey (15,6 polegadas) TELA 15,6 polegadas Full HD (1,920 X 1,080), tela com Ângulo Amplo, acabamento Antirreflexivo. PROCESSADOR Processador Intel® Core™ i5 HQ de 7ª geração | Quad Core 45W MEMÓRIA 8GB expansível a até 32GB (DDR4, 2 SODIMM) ARMAZENAMENTO 1TB HDD | suporte a dual storage HDD + SSD (opcional) GRÁFICO NVIDIA GeForce® GTX 1050 (40W Full PERFORMANCE) GDDR5 4GB ENTRADA Destaque para teclas WASD | Teclado Retroiluminado BATERIA 43Wh CMF PRETO PESO 2,5 kg ALTURA 2,4cm – 2,8cm PORTAS 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | HDMI | LAN | 3-in1 | HP & Mic Combo

Samsung Style 2 em 1 – seus vídeos melhores do que nunca!



Modelo híbrido de Notebook e Tablet, o Samsung Style 2 em 1 chega para atender aos consumidores que buscam uma solução que alia a produtividade de um notebook à versatilidade de um tablet, e com ótima qualidade de imagem.

Com uma tela touch screen de 13.3” que gira 360º, e alta definição em Full HD, o produto traz cores mais vívidas, maior nitidez e riqueza de detalhes. A função Video HDR aperfeiçoa as cenas mais claras e escuras de maneira automática. Ideal para pessoas versáteis, que usam o notebook o tempo todo, o Style 2 em 1 oferece praticidade em um produto que atua como PC e, também, pode ser usado como tablet.

Outros destaques do Style 2 em 1 são o suporte a vídeo externo 4K UHD (Ultra High Definition), via conexão USB Type-C. Com isso, o usuário pode visualizar imagens em seu monitor ou TV que reproduzam este formato. Já a função Fast Charge proporciona um carregamento mais rápido da bateria: com apenas 20 minutos de carga, é possível usar o aparelho por até duas horas.

O design também chama a atenção no Samsung Style 2 em 1. Feito em metal, possui um acabamento prateado que concilia um visual clássico com linhas modernas. Pesando apenas 1,78kg e com espessura de 19,9mm, a portabilidade também é um diferencial. Já o teclado curvo e retroiluminado oferece mais conforto e precisão ao digitar.

“Trata-se de uma solução para quem precisa estar conectado ao notebook tanto no ambiente profissional quanto doméstico e não deseja gastar em dobro. A Samsung uniu as demandas e criou um notebook que atende perfeitamente esse perfil de consumidor”, avalia Sandra Chen, diretora da área de Notebooks da Samsung Brasil.

Preço sugerido: a partir de R$ 3,099,00

*Veja abaixo as especificações técnicas do Style 2 em 1.

Samsung Style 2 em 1 TELA Touchscreen de 13,3 polegadas LED Full HD (1,920 X 1,080), PROCESSADOR Intel® Core™ i3 7100U Intel® Core™ i5 7200U MEMÓRIA 4GB (DDR4, 2133 MHz – 2 Slots) ARMAZENAMENTO 500GB (5400 RPM) GRÁFICO Intel HD Graphics 620 ENTRADA Teclado retroiluminado por LED com Clickpad integrado BATERIA 45Wh CMF PRATA PESO 1,78kg ALTURA 32,4 x 22.8 x 1.99 cm PORTAS 1 x USB-C / 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / HDMI

O Samsung Odissey e o Samsung Style 2 em 1 estarão disponíveis no mercado brasileiro a partir de abril, nas melhores lojas varejistas e online.

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações sobre os produtos fornecidos neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto estão sujeitos a mudança sem aviso ou obrigação.



Samsung S-Service

Disponível nos lançamentos de 2017 e no portfólio da marca, exceto para os Chromebooks, o Samsung S-Service é um serviço gratuito personalizado da Samsung para os clientes de notebooks da marca, que tem duração enquanto o consumidor possuir o produto ou durante toda sua vida útil. Com ele, os consumidores têm à disposição um suporte técnico remoto para auxílio nas configurações do aparelho, disponível por telefone ou chat online. De segunda à sábado, é possível tirar dúvidas ou solicitar suporte técnico especializado via conexão remota com toda a segurança para o usuário, desta maneira é possível capturar o mouse a tela, e realizar configuração remota (à distância).

