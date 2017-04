Fronius apresenta soldagem pesada com TPS/i Robotics na Expomafe 2017

TPS/i



São Bernardo do Campo, 13 de abril de 2017- O mercado de solda tem sido um marco na indústria mundial, atingindo todos os segmentos industriais como: setores automobilísticos, óleo e gás, de fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas. Atualmente, está presente nas principais etapas em quase todos os segmentos industriais.

Segundo um levantamento realizado pela ABS (Associação Brasileira de Soldagem) em agosto de 2016 sobre o consumo de eletrodos, houve uma redução de 40% nos últimos dois anos. Mas o segmento já vê sinais de recuperação, de forma lenta este ano, com boas perspectivas para 2018.

Feira oficial do setor:



Entre os dias 9 e 13 de maio acontece a Expomafe – Feira Internacional de Máquinas, Ferramentas e Automação Industrial – no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. A empresa Fronius marca presença e apresenta as mais novas tecnologias. A grande revolução e destaque da empresa na feira é a soldagem robotizada: no estande da Fronius estarão expostos dois robôs: um que realizará diferentes processos de solda pesada e outro com uma soldagem especial com material de alta qualidade.

As funções centrais da TPS/i foram completamente reestruturadas e o desempenho do processador muito mais rápido, possibilitando que novos fatores de controles possam ser medidos. Como resultado, melhorou decisivamente as propriedades de solda, otimizou a comunicação entre o homem e a máquina, e aperfeiçoou o manuseio. Além disto, o seu design modular facilita a adaptação e as necessidades individuais de soldagem dos utilizadores.

Seu sistema faz com que o número de respingos seja visivelmente menor durante a solda, com arco voltaico e penetrações estáveis, proporcionando maior eficiência e facilidade ao usuário. As empresas podem realizar tarefas de soldagem complexas e em constante mudança, de forma ágil, eficaz e mantendo a qualidade. A Fronius destaca que o usuário da plataforma TPS/i pode combinar hardware e software para necessidades especiais. Uma soldagem simples, fácil e mais eficiente.

Confira a agenda do robô:



1° dia – 09 de maio de 2017

Soldagem PMC e PMC Mix Drive aço carbono 1 a 5 mm (mesa disp) gás mistura 80/20.

2° dia – 10 de maio de 2017

Soldagem LSC aço galvanizado 1,5 mm Gás CO2 PURO. Prennchimento de gap até 1,5 mm. Soldagem de topo sem preparação raiz 100%.



3° dia – 11 de maio de 2017

Soldagem PMC Almunínio Alta velocidade 1,8 mt/min Altal corrente (+ 300 amperes) SFI: Spatter Free Ignition (abertura e fechamento de arco) Gas 92-8 ou 80-20.

4° dia – 12 de maio de 2017

Soldagem PMC Alta velecidade 1,5 a 5mm (mesa dispt) Gás Argonio 100.

5° dia – 13 de maio de 2017

Soldagem LSC aço galvanizado 1,5 mm Gás CO2 puro. Preenchimento de gap até 1,5 mm soldagem de topo sem preparação raiz 100%.

Segundo Robô: Processo de soldagem CMT

O processo de soldagem CMT é frio e reduz visivelmente a aplicação de calor em comparação aos outros métodos de soldagem MIG/MAG. O resultado é uma passagem de matéria prima livre de respingos e, assim, resultados ideais de soldagem. O processo oferece ainda mais vantagens na união de materiais diferentes, por exemplo, aço e alumínio, bem como em uniões de chapas finas.

Além disso, a CMT possui características mecânicas e tecnológicas acima da média. Sua principal função não é apenas a união do aço com o alumínio, mas também uma gama de aplicações secundárias bastante interessantes. Um exemplo é com a estabilidade do arco, que reduz drasticamente os efeitos colaterais e, portanto, aumenta a confiabilidade do processo. Não possuem efeitos negativos. Isso elimina completamente fatores como o corte de arco e as instabilidades de processo resultantes.

No estande da Fronius também está disponível o projeto Power Tool

Será uma oportunidade para os visitantes conhecerem um novo modelo de transação para o consumidor final com produtos de até 300A (amperes). As linhas disponíveis são:



Accupocket Magic Wave Transpocket Trans TIG

Sobre a Fronius

É líder em tecnologia em todos os segmentos atuantes e está presente no mundo todo e com uma importante participação na Europa, nas Américas incluindo o Brasil. Em território brasileiro, sua matriz está localizada em Diadema (SP) e dispõe de cinco filiais: São José dos Pinhais – PR, Contagem – MG, Araraquara – SP, Caxias do Sul – RS e Manaus – AM.

