Vettel domina primeiro treino quente no Bahrein; Massa é 5º

Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira (14), no circuito de Sakhir.

O vencedor do GP da Austrália, que divide a liderança do campeonato com Lewis Hamilton, terminou a sessão com boa folga para o concorrente mais próximo, Daniel Ricciardo, da Red Bull. O colega do australiano, Max Verstappen, veio logo atrás, em terceiro.

O treino foi marcado por suas altas temperaturas, sendo que o asfaltou chegou perto de registrar 50° C. Como se tratam de condições climáticas diferentes daquelas que serão vistas em treino classificatório e corrida, disputados à noite, vários pilotos adotaram programações mais cautelosas e não apresentaram rendimento máximo.

Foi o caso da Mercedes, que completou a sessão em posições intermediárias. Hamilton, vencedor do GP da China do último domingo, ficou apenas em décimo, quase 2s mais lento que Vettel, enquanto que Bottas fechou quatro posições atrás.

Outra ausência importante nas posições de destaque foi Kimi Raikkonen. O finlandês enfrentou problemas mecânicos em sua Ferrari e teve de abandonar a sessão aproximadamente em sua metade, o que o impediu de registrar tempos competitivos – assim como Stoffel Vandoorne, que precisou encostar sua McLaren já na reta final dos treinos.

Único brasileiro da F1, Felipe Massa completou a sessão em quinto, logo atrás de Sergio Pérez, da Force India. O brasileiro, que ficou menos de um décimo de segundo à frente de seu companheiro de equipe, Lance Stroll, passou por um susto nos instantes derradeiros do treino, quando rodou forte após sofrer problemas de freios. Mesmo assim, Massa conseguiu levar o carro de volta aos boxes sem maiores contratempos.

Resultado do primeiro treino livre para o GP do Bahrein: