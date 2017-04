Governo de Andradina recepciona novos professores efetivados

Andradina/Secom/Prefeitura

A Secretaria de Educação do Governo de Andradina recepcionou 38 professores, aprovados em concurso público, que foram efetivados, sendo 25 no cargo de Ensino Fundamental, 11 de Educação Física e 02 de Artes.

O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (12) na Escola Municipal de Ensino de Fundamental “Ana Maria Marinho Nunes”, onde a secretária da pasta, Lucilene Novais, deu as boas vindas aos novos docentes junto com o vice-prefeito, Pedro Bentivoglio (Pedrinho), que esteve representando a prefeita Tamiko Inoue.

Pedrinho destaca como a saúde financeira e a boa administração conquistada nos últimos anos permitem que o Governo de Andradina faça investimentos na Educação. “Fazemos grandes esforços para levar o melhor serviço à população, e temos a alegria de contar com esses novos professores na nossa jornada daqui pra frente”.

Também participaram representando os diretores presentes, o diretor do Ana Maria, Adelfo de Souza, o supervisor de ensino, Osmar Paulo, além do secretário-adjunto José Ricardo Calestini e equipe da Secretária de Educação.

“Em nome da prefeita Tamiko saudamos a todos, desejamos um ótimo trabalho e esperamos que cada um possa dar o seu melhor, sempre com um olhar humanizado e de inclusão social, de forma a deixar nossos alunos aptos para os demais anos e principalmente para a vida”, disse Lucilene enfatizando as principais diretrizes da Educação Municipal.

Ainda de acordo com a secretária o município tem realizado um trabalho diferenciado nos últimos anos, tanto com as crianças como para com os professores.

“Em Andradina nós temos a oportunidade de recebermos cursos de capacitação e aprimoramento que fazem a diferença para nossa vida profissional e na pessoal, aperfeiçoando os relacionamentos e obtendo bons resultados, lógico, tendo como principal objetivo oferecer cada vez mais qualidade de ensino para as crianças”, finalizou.

