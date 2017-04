Viaje de ônibus pela Argentina

Conhecer a Argentina de ônibus pode ser uma boa opção para aqueles que desejam sair do comum e conhecer novos destinos. Com uma boa malha ferroviária, os ônibus argentinos conseguem chegar em cada cantinho do país. A estrada mais famosa é a Ruta 40, que alcança de norte ao sul da Argentina.

Assim como no Brasil, recomenda-se planejar a viagem com antecedência, devido aos horários dos ônibus. As passagens de onibus devem ser compradas nos guichês das companhias, nas rodoviárias. Promoções são muito comuns, por isso, vale a pena pesquisar os valores em mais de uma companhia antes de fechar negócio.

A empresa reunidas atende várias cidades argentinas e é uma boa opção para quem deseja conhecer o interior do país. Apóstoles, Corrientes, Eldorado, Montecarlo, Pousadas, Puesto Rico e Resitência, são as cidades atendidas pela companhia. Além da Reunidas, as empresas Andesmar, Chevallier, Via Bariloche e El Rapido International atendem bons destinos argentinos.

Programe a sua próxima viagem, compre suas passagens de onibus com antecedência e conheça os cantinhos e estradas da Argentina!

