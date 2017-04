PGF economiza mais de R$ 20 bilhões para os cofres públicos

Responsável pela representação judicial e extrajudicial de 159 autarquias e fundações públicas federais, a Procuradoria-Geral Federal (PGF) apresentou, no ano de 2016, uma economia de R$ 20,7 bilhões para os cofres públicos, além de uma arrecadação de R$ 2,1 bilhões. A atuação da unidade também gerou impactos não econômicos de relevância para a sociedade.

Para o procurador-geral federal, Cleso Fonseca, os resultados refletem a atuação da unidade na defesa de políticas públicas. Dentre várias ações da PGF, o procurador destacou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que contou com a participação da AGU, que permite que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cobre dos agressores de mulheres o ressarcimento pelos gastos com benefícios pagos aos dependentes da vítima.

Em outros casos semelhantes, a Advocacia-Geral comprovou, também no STJ, a competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para fiscalização do trânsito e aplicação de multas por excesso de velocidade. “Com isso, já foi percebida uma diminuição em cerca de 50% de acidentes de trânsito nos locais em que há essa fiscalização”, explicou Fonseca.

Já no Supremo Tribunal Federal (STF), houve a demonstração de que a chamada desaposentação não é possível sem previsão legal. A atuação da PGF evitará prejuízo em torno de R$ 180 bilhões nos próximos 30 anos à Previdência Social.

Em relação ao trabalho remoto, a unidade implementou as Equipes de Trabalho Remoto para ações regressivas, ações de improbidade e benefícios por incapacidade, em que há controle da produtividade. O destaque do procurador foi para a Equipe de Trabalho Remoto – Benefícios por Incapacidade, que recebeu premiação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por conta de iniciativa e de resultados apresentados pela Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região (PRF4). O programa já contabilizou cerca de 15 mil acordos, gerando economia de R$ 45 milhões no período de maio a dezembro de 2016.

Educação e Meio Ambiente

No âmbito da educação, a atuação da AGU foi decisiva em 2016 para que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorresse dentro do cronograma. Assim, a PGF gerou uma economia de R$ 776 milhões aos cofres públicos. Ainda no ensino, foi assegurada a manutenção do regime de cotas de alunos egressos de escolas públicas em processo seletivo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Houve também atuação da unidade em inúmeras demandas envolvendo o acidente da mineradora Samarco em Mariana (MG). Além do gigantesco impacto ambiental, o valor da causa é de R$ 20 bilhões.

Além de garantir o direito da comunidade indígena Sagi-Trabanda de utilizar secularmente ocupada no Rio Grande do Norte (RN), a procuradoria atuou na anulação de laudo pericial que fixava em R$ 5 bilhões o valor para desapropriação da Fazenda Reunidas, em Promissão (SP). De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o imóvel vale R$ 26 milhões.

Infraestrutura

“O Estado brasileiro tem uma agenda para as próximas décadas no sentido de conseguir superar os gargalos do ponto de vista da logística e da infraestrutura”, ressaltou o procurador. Saneamento, setor elétrico e transporte são alguns dos setores em que a PGF se faz presente.

A Procuradoria-Geral Federal também atua internacionalmente. Um exemplo foi a Assembleia Geral da Organização Internacional de Aviação Civil, no Canadá. Por meio da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Aviação Civil (PF/Anac), a PGF tratou, no evento, sobre a aviação não tripulada (drones). “Nós estamos no Brasil, hoje, discutindo a regulação da aviação não tripulada. É justamente a regulação que vai dar a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento dessa indústria e para operação dessas aeronaves no território brasileiro”, explicou Fonseca.

Expectativa 2017

Dentre alguns projetos da PGF, o procurador destacou a Equipe Nacional de Cobrança como uma das prioridades da unidade. “Atualmente, em média, há como objeto de execução fiscal algo em torno de R$ 1,9 bilhão. Esperamos, com a atuação da equipe, chegar a R$ 13 bilhões. Já a expectativa para as inscrições em dívida ativa – cerca de 50 mil por ano – é de alcançar mais de 300 mil por ano.

Laís do Valle