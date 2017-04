AGU defende lei estadual sobre promoção de membros do MP catarinense

A Advocacia-Geral da União (AGU) defende, no Supremo Tribunal Federal (STF), a constitucionalidade de legislação estadual catarinense que dispõe sobre a permanência e promoção de membros do Ministério Público (MP) estadual em comarca que teve a entrância elevada.

As comarcas são divididas em três categorias: de primeira entrância, de menor porte; segunda, de tamanho intermediário; e especial que possui cinco ou mais varas, incluindo juizados especiais. Em alguns casos, a categoria da comarca pode ser alterada e ela passa a ter a entrância elevada. Nessas situações, a legislação permite que o membro continue na comarca, sem a realização de concurso.

ADI

Parte do dispositivo foi questionado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5652. Para o órgão, o trecho que permite a efetivação de membro do Ministério Público em entrância que é elevada, desde que formalize o pedido em um prazo de cinco dias, fere o princípio constitucional e a competência legislativa para dispor sobre critérios para promoção do MP. Alertou ainda que o dispositivo afronta a paridade de regimes do MP e da magistratura judicial.

Em defesa do normativo, a AGU apontou as vantagens da legislação para a administração pública. “A Lei Complementar nº 197/2000 assegura, a um só tempo, a garantia constitucional da inamovibilidade do membro do Ministério Público, bem como a satisfação do interesse público, na medida em que evita o dispêndio de recursos públicos, mantendo a continuidade da atuação ministerial”, destaca.

Os advogados públicos também esclareceram que a Lei nº 8.625/1993, que dispõe sobre a organização dos Ministérios Públicos nos estados, prevê que normas locais têm autoridade para regulamentar o regime de remoção e promoção dos membros dos respectivos MP, observados os princípios enunciados na lei nacional.

Além disso, a Advocacia-Geral lembrou que, em caso semelhante (julgamento do Mandado de Segurança nº 27744), o Supremo manteve a validade da legislação estadual. Na situação, o Conselho Nacional do Ministério Público havia afastado a aplicação do artigo questionado, mas o STF entendeu que o órgão não possui competência para efetuar controle de constitucionalidade.

Sobre a paridade com membros do judiciário, a AGU destacou que a Constituição Federal não prevê tratamento idêntico a membros das duas carreiras.

O caso é de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Ref.: ADI 5652 – STF.

Uyara Kamayura