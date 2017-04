AGU, CNJ e INSS trabalham para diminuir número de ações previdenciárias

Entre outros objetivos, o grupo pretende reafirmar a importância da aplicação da Recomendação Conjunta n. 1/2015, editada pela AGU, pelo CNJ e pelo Ministério do Trabalho. Destinada a juízes federais e estaduais, a norma prevê a uniformização de procedimentos nas perícias determinadas em ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade.

A aplicação da norma é importante porque, de acordo com dados do CNJ, auxílio-doença foi o tema mais demandado na Justiça Federal em 2015, e 60% das ações judiciais questionando a decisão do INSS nos casos de incapacidade terminam concordando com o entendimento jurídico da autarquia. Só em dezembro de 2016, o INSS concedeu mais de 147 mil foram auxílios-doença, 40% de todos os benefícios concedidos no período. São números demonstram a necessidade da diminuição do litigio e do estímulo à conciliação.

Por isso, o Grupo de Trabalho do CNJ se reuniu no começo abril em Brasília, com a presença de magistrados e de representantes da AGU e do INSS. Além dos membros do CNJ de todo o país que participaram da reunião in loco e por meio de videoconferência, estiveram presentes ao encontro representando a AGU o procurador-chefe do INSS Alessandro Stefanutto, e o procurador federal José Eduardo de Lima Vargas.

Na reunião, a coordenadora do grupo e do Movimento Permanente pela Conciliação, conselheira Daldice Santana, destacou a importância de a Justiça debater previamente as falhas no processo de concessão de benefício e, assim, evitar o acúmulo de ações judiciais.

“Um dos aspectos para esse grande volume de demandas que chega ao Judiciário é, muitas vezes, a falha nos procedimentos adotados. Acontece, por exemplo, quando um segurado não consegue remarcar sua perícia e acaba acionando a Justiça. O CNJ começa agora a fazer essa importante interlocução com vistas a dar solução efetiva ao problema”, afirmou Daldice.

