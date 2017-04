AGU defende no STF regras de fundo estadual para equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro

A implementação do fundo é questionada por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5635, de autoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade pretende anular os dispositivos que preveem o depósito no FEEF de 10% sobre o resultado da diferença entre o ICMS calculado com e sem a utilização de incentivo fiscal no faturamento da empresa.

Segundo a Lei nº 7.428/2016, a concessão do benefício e também os já concedidos ficam condicionados ao depósito do percentual (artigo 2º), que é concebido como receita do fundo (artigo 4º). Caso não seja pago, o incentivo será cancelado automaticamente, com perda definitiva após três meses consecutivos ou não de inadimplência.

A confederação argumenta, em síntese, que a legislação criou uma nova espécie de tributo, a qual não teria amparo pela Constituição Federal, sendo que somente a União teria competência para criar impostos extraordinários, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. A ação também tem como alvo o convênio que autoriza e condiciona incentivos ao recolhimento dos 10% para fundos de equilíbrio fiscal instituídos por Estados e Municípios.

Discricionariedade

No entanto, a AGU explica que a norma questionada não afronta o texto constitucional, como alega a entidade. A manifestação aponta na finalidade do fundo hipóteses variadas, a exemplo da garantia de equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado, pagar salários atrasados e prover serviços de segurança, saúde e educação, sem previsão de vinculação a programa específico.

A Advocacia-Geral rebate, ainda, o argumento de que a lei trata de novo tributo. Pelo contrário, ao dispor sobre o usufruto dos benefícios fiscais do ICMS, a norma limita-se ao próprio imposto, o que se insere na competência tributária dos Estados-membros, conforme o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.

Outro ponto ressaltado pela AGU de que a Lei nº 7.428/2016 tem amparo constitucional é que fica assegurada a repartição do produto da arrecadação do ICMS com os municípios. O repasse está previsto no artigo 10, dispositivo que determina, após realizados os depósitos do percentual, a separação das parcelas destinadas ao repasse constitucional para os Municípios e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), sendo o restante atribuído ao FEEF.

A AGU também se posiciona contrária à alegação da CNI de que a legislação para utilização dos benefícios fiscais violaria a garantia do direito adquirido (artigo XXXVI, da CF), por suprimir a isenção tributária concedida sob condição onerosa. “Na verdade, o referido ato legal apenas deferiu, parcialmente, a fruição desses incentivos, reduzindo-os em 10% (dez por cento) em caráter provisório, ao tempo que assegurou a sua prorrogação pelo período necessário ao ressarcimento do montante depositado no FEEF”, sustenta a AGU.

Neste ponto, a vigência definida do fundo (dois anos) e a extensão do prazo de usufruto dos benefícios fiscais, até o ressarcimento necessário, afasta qualquer suposta ofensa à garantia constitucional do direito adquirido. Em razão disto, a AGU assinala que a Lei nº 7.428/2016 instituiu uma medida emergencial e transitória, criada em função da crise financeira vivida pelo Estado do Rio de Janeiro, que não acarreta prejuízo financeiro aos contribuintes.

O relator da ação é o ministro Roberto Barroso.

A manifestação foi apresentada pela Secretaria-Geral de Contencioso, órgão da AGU que representa a União em processos no STF.

Ref.: ADI nº 5635 – STF.

Wilton Castro