AGU afasta obrigação de instalação de unidade da Defensoria Pública sem critério

No processo, o Ministério Público Federal requereu a instalação da unidade do órgão no município, com lotação de pelo menos um defensor público federal. O pedido foi atendido em primeira instância e houve antecipação dos efeitos de tutela condenando a União a disponibilizar estrutura e cargo no máximo de 30 dias e ampla divulgação da medida.

Em contestação, a Procuradoria-Seccional da União (PSU) em Ilhéus sustentou a impossibilidade de efetivação da medida, sob pena de violação à separação dos Poderes prevista na Constituição Federal. Os advogados da União consideraram, então, ser indevida a pretensão do MPF de criação compulsória da unidade.

“No trato do Direito Administrativo, como se sabe, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na tarefa típica do Executivo, impondo ordem para executar medida afeta ao critério da oportunidade e conveniência, como determinar a inclusão de previsão de despesa na proposta orçamentária ou determinar onde deve ser instalado um Núcleo da Defensoria Pública da União, como quer o Parquet”, justificou a procuradoria na peça de contestação.

Acolhendo os argumentos da AGU, a Subseção Judiciária de Jequié julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Segundo a juíza Karine Rhem, a jurisprudência sobre o tema demonstra ser descabida a intervenção judicial quanto à criação de cargos e unidades da Defensoria Pública.

A magistrada registrou, também, que nos autos do processo ficou comprovado a existência de um Plano de Interiorização da Defensoria Pública da União, com ordem de prioridades para instalação de novos núcleos, no qual o município de Jequié é contemplado na 10ª colocação da primeira fase do projeto, “o que corrobora a ausência de inércia estatal”.

A PSU/Ilhéus é unidade da Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU.

Ref.: Ação Civil Pública nº 0004102-11.2016.4.01.3308 – Vara Federal de Jequié/BA.

Wilton Castro