ABCCA promove a 32ª Exposição Interestadual do Cavalo Árabe durante a 51º ExpoAgro

O evento acontece em Bragança Paulista (SP) e homenageará também os melhores do ranking nacional de 2016

A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA) promoverá, entre os dias 21 a 23 de abril, a 32ª Interestadual do Cavalo Árabe, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa, em Bragança Paulista (SP). O evento acontecerá durante a ExpoAgro, uma das exposições agropecuárias mais tradicionais do Estado de São Paulo.

Com provas de Halter e Performance, a Interestadual apresentará animais de sangue árabe de alta qualidade. Sob a ótica dos jurados, os animais serão avaliados pela conformação corporal e o desempenho em movimento.

“A Interestadual dará sequência ao calendário de competições do Cavalo Árabe de 2017 pelo Brasil, destacando as funcionalidades inquestionáveis da raça. A genética brasileira do Cavalo Árabe atrai o interesse de criadores internacionais exatamente por sua funcionalidade. Nossa expectativa para esse ano é a melhor possível. A exposição promete atrair os apaixonados pela raça, além do tradicional público do leilão de óvulos e coberturas”, comenta Fábio Amorosino, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe.

Melhores de 2016: No dia 21 de abril, às 19h, no Hotel Villa Santo Agostinho, em Bragança Paulista, ocorrerá a entrega dos prêmios dos Melhores de 2016, de acordo com o ranking da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe. As premiações serão nas seguintes categorias: Melhores Criadores e Expositores (Nacional e Estados), Halter, Copa Brasil, Performance, Cruza-Árabe, Provas Funcionais, Enduro, Salto e Hipismo Rural, além do Circuito ANCAF.

Premiado como o melhor criador e expositor do ranking da ABCCA em 2016, Jaime Pinheiro, proprietário do Haras Vila dos Pinheiros (Indaiatuba, SP), destaca a importância desse reconhecimento por parte da Associação. “Me sinto feliz e orgulhoso de ter sido reconhecido pela ABCCA como o Melhor Criador e Melhor Expositor, de um circuito nacional em que a disputa, tanto em qualidade como quantidade, é muito acirrada em todas as etapas. Essa conquista deve-se ao empenho na busca das melhores matrizes e melhores coberturas dos garanhões, realizando cruzamentos de qualidade e criando exemplares excepcionais”, comemora Jaime Pinheiro.

Leilão de Óvulos e Coberturas: Também no dia 21 de abril, antecedendo a entrega dos prêmios aos Melhores de 2016, será realizado o leilão de coberturas e óvulos de importantes doadoras da raça Árabe. Os recursos arrecadados serão redirecionados ao fomento e às exposições da ABCCA durante o ano.

Mais informações sobre o Cavalo Árabe no site www.abcca.com.br ou pelo telefone (11) 3674-1744.

