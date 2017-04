21 de Abril: Dia da Terra no Kennedy Space Center

Projeto de educativo de conscientização no Centro de Visitantes da NASA terá demonstração e brincadeiras no dia 21 de Abril

No próximo dia 21 de abril, enquanto no Brasil será comemorado o feriado de Tiradentes, o Centro de Visitantes Kennedy Space Center, na Flórida, promove um grande evento pela conscientização do planeta: o Dia da Terra.

Para quem estiver pela região no feriado essa é a oportunidade de conhecer esse paraíso para os fãs do espaço e ainda aprender sobre o futuro do nosso mundo, programa ideal para toda família!

Uma programação especial leva os visitantes pelos projetos da NASA que contribuem com tecnologias para a sustentabilidade, explicando como seus experimentos influenciam a medicina, a indústria e a agricultura na Terra, assim como o futuro para ajudar a cuidar do Planeta.

No Dia da Terra acontecem atividades desde às 9h da manhã, todas inclusas no ingresso diário (U$ 50 adultos e U$40 crianças), além da presença de outros expositores que trarão informações e apresentações sobre novos produtos, serviços e práticas sustentáveis.

O diretor do programa Humans in Space Art da NASA, Dr. Jancy McPhee, irá exibir projetos artísticos relacionados ao espaço durante todo o dia. Essa competição estimula jovens entre 10 e 18 anos a inscreverem trabalhos de vídeo, música e artes visuais sobre o tema do espaço e o futuro na corrida espacial.

A atividade final do evento será a soltura de centenas de borboletas ao vivo no Jardim dos Foguetes.

Ana Cândida Pena

Galeria de Imagens: Divulgação