Após oito anos, Califórnia volta a receber etapa do Mundial de Corrida Aérea

Competição acontece nos dias 15 e 16 de abril no Estado americano, com transmissão ao vivo pela internet

A cidade de San Diego, na Califórnia (EUA), está pronta para receber a segunda etapa do Red Bull Air Race 2017, depois de ter passado oito anos longe da competição. Nos dias 15 e 16 de abril, os 14 melhores pilotos do mundo voarão sobre a paisagem ensolarada da cidade californiana, alcançando velocidades de até 370 km/h e submetidos a uma força de até 12G. Toda a ação poderá ser assistida no Brasil ao vivo, na Red Bull TV, a partir das 20h no sábado e das 17h no domingo (horários de Brasília).

Se as coisas acontecerem como no ano passado, quem vencer a segunda etapa da temporada pode acabar se tornando o campeão mundial de 2017. Foi assim com o alemão Matthias Dolderer, que começou a dominar o Campeonato no ano passado a partir do segundo evento e, ao final, levou o título do Red Bull Air Race 2016.

Em fevereiro deste ano, quem venceu a etapa de abertura, realizada em Abu Dhabi (UAE), foi o tcheco Martin Sonka, seguido pelo espanhol Juan Velarde e, depois, por Dolderer. Em San Diego, o alemão tentará recuperar os pontos perdidos para seguir brigando com força pelo bicampeonato. Além deles, Nicolas Ivanoff, vencedor do último Red Bull Air Race disputado na cidade californiana, em 2009, quer mostrar que não esqueceu o caminho das pedras para chegar ao pódio americano.

“Essa é a típica corrida para não se desgrudar os olhos. É um lugar incrível, bem em frente à cidade”, afirma Steve Jones, ex-piloto do Red Bull Air Race e agora Diretor de prova do evento. “A pista é bem parecida com a de Abu Dhabi em relação aos pontos de manobra. Vai ser uma excelente corrida”, completa.

A segunda etapa do Red Bull Air Race terá transmissão ao vivo pela internet para todo o Brasil, a partir das 20h no sábado (15) e das 17h no domingo (16). Para assistir, basta acessar www.redbull.tv .

ONDE ASSISTIR

O Red Bull Air Race pode ser assistido na Red Bull TV pelo link https://www.redbull.tv/live/AP-1Q6TSWPKN1W11/red-bull-air-race ou pelo aplicativo Red Bull TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) e Apple TV. O aplicativo também pode ser baixado nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. O download também está disponível nos seguintes dispositivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, Nexus, Roku e Xbox 360.

SOBRE A RED BULL TV

A Red Bull TV é um canal global de entretenimento digital com programação além do extraordinário disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Combinando eventos ao vivo, uma extensa biblioteca On Demand e os melhores momentos de eventos que incluem esportes, festivais de música, séries originais, longas-metragens e documentários. A Red Bull TV oferece uma experiência de visualização envolvente pelo site redbull.tv, assim como em seu aplicativo ou via Smart TV.

Para mais informações:

Renato Mendonça

Renato.mendonca@canoacomunicacao.net

(11) 9-8045-0962

Kaíque Ferreira

Kaique.ferreira@canoacomunicacao.net

(11) 9-7652-6096

Graziela Sirtoli

Graziela.sirtoli@canoacomunicacao.net