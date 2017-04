Orquestra Juvenil Heliópolis homenageia Beethoven, e o Coral da Gente apresenta o espetáculo “Eu, você e o mundo” em 23 de abril no MASP

Grupos do Instituto Baccarelli sobem ao palco sob regência de Edilson Ventureli, às 11h, e Maíra Ferreira, às 16h

O Instituto Baccarelli leva a Orquestra Juvenil Heliópolis e Coral da Gente para um domingo musical no auditório do MASP, em 23 de abril. Serão duas apresentações, sendo uma às 11h e outra às 16h. Com patrocínio da Pernambucanas, que valoriza iniciativas que visam o aprendizado e a inclusão social, o concerto mostrará o universo da música erudita.

Às 11 horas, sob a regência do maestro Edilson Ventureli, a Orquestra Juvenil Heliópolis será a primeira a se apresentar e interpretará um repertório baseado nas obras do mestre alemão Ludwig van Beethoven, com o Concerto nº 1 Para Piano em Dó Maior, Op.15 e a Sinfonia nº 1 em Dó Maior, Op. 21. Já na segunda apresentação, às 16 horas, os integrantes do Coral da Gente do Instituto Baccarelli subirão ao palco do MASP sob a batuta de Maíra Ferreira e acompanhados pela pianista Juliana Ripke para apresentarem o espetáculo “Eu, você e o mundo”.

O concerto da Orquestra Juvenil Heliópolis traz como obra inicial o Concerto nº 1 Para Piano em Dó Maior, composta entre 1795 e 1800. Ela se caracteriza pelo protagonismo do piano e conta com muitos efeitos de dinâmica, tendo sido escolhida pelo próprio compositor para seu début (estreia) em Viena. A Sinfonia nº 1 em Dó Maior, Op. 21, é a primeira das nove do artista, foi composta na capital austríaca entre 1799 e 1800 e dedicada ao barão Van Swieten, mecenas e amigo de Mozart. “Beethoven é um dos compositores mais importantes da história da música. Suas nove sinfonias são repertórios obrigatórios para todas as orquestras, assim como seus concertos para piano”, afirma Edilson Ventureli, regente titular da Orquestra Juvenil Heliópolis.

Já o Coral da Gente do Instituto Baccarelli, que tem como regente titular Maíra Ferreira e acompanhamento da pianista Juliana Ripke, trará para o palco o espetáculo “Eu, você e o mundo”, uma percepção intimista sobre o indivíduo, sua relação com o próximo, crenças e o convívio com a sociedade e o sistema: “Respeita o próximo como a ti mesmo”. Serão interpretadas obras de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Gilberto Gil, João Bosco, entre outros.

Para quem quer apreciar o encontro da música erudita com a popular, as apresentações de domingo dos grupos do Instituto Baccarelli são a porta de entrada para este universo.

SERVIÇO

Orquestra Juvenil Heliópolis e Coral da Gente do Instituto Baccarelli

Local: MASP Auditório (Avenida Paulista, 1578 – São Paulo/SP)

Data: 23 de abril de 2017 (domingo)

Hora: duas apresentações, sendo a primeira às 11h e a segunda às 16h

Ingressos: R$ 10 (inteira)

Vendas: bilheteria do Masp ou pela Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.brou 11 4003-1212)

Aceita todos os cartões

Sobre o Instituto Baccarelli

Em 1996, sensibilizado por um incêndio de grandes proporções em Heliópolis, o maestro Silvio Baccarelli prontificou-se a ensinar música para 36 crianças e jovens da comunidade, como forma de diminuir o sofrimento das famílias atingidas e contribuir para a autoestima e possibilidade de educação desses menores.

Como o bairro da zona sul paulistana não dispunha de local apropriado para as atividades, o maestro cedeu o próprio imóvel, o Auditório Baccarelli (localizado na Vila Clementino), para dar início às aulas. Dos participantes desse estágio inicial, dois ex-integrantes do coral que o maestro regeu por várias décadas em São Paulo permaneceram à frente do Instituto: os irmãos Edilson e Edmilson Venturelli.

Além da gestão executiva e da imagem institucional, eles foram os responsáveis pelo desenvolvimento das diferentes atividades da entidade, e por ampliar significativamente a dimensão da instituição de ensino. Hoje, mais de 1.000 crianças e jovens são beneficiados anualmente pelos programas socioculturais, que abrangem 5 orquestras, 14 corais, 23 grupos de musicalização, 21 grupos de câmara além de aulas em grupo e individuais sob a responsabilidade de 68 profissionais de música.

O Instituto conta com a direção artística do maestro Isaac Karabtchevsky e com o patronato do regente indiano Zubin Mehta, que visitou a instituição em 2005 e se encantou com o poder da música enquanto ferramenta de transformação social.

Para a manutenção de suas atividades, o Instituto Baccarelli conta com os seguintes patrocinadores, distribuídos por categorias. Master: Petrobras; Ouro: Vivo e Volkswagen; Prata: Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre e Banco Volkswagen; Bronze: Instituto Votorantim, Bradesco, Pernambucanas, Cielo e BTG Pactual.

Sobre a Pernambucanas

Fundada em 1908, a Pernambucanas é uma instituição pioneira no comércio brasileiro e, desde então, tem contribuído para o desenvolvimento do varejo nacional da moda (vestuário, casa e itens eletrônicos de moda). Está presente em mais de 230 cidades de sete Estados por meio de 310 lojas e cerca de 11 mil colaboradores. Sua estrutura inclui um moderno centro de distribuição, escritório central e uma central de relacionamento com o cliente.

A Pefisa, grupo financeiro da companhia, é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos financeiros, como cartões, empréstimo pessoal e seguros. Além disso, desde 2005, conta com a Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundgren, que tem como objetivo ser um polo de disseminação das melhores práticas comerciais junto a seus funcionários e parceiros, além de promover o alinhamento da cultura e gestão empresarial que fazem da Pernambucanas uma das principais empresas do País.

