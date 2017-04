Baden Baden lança primeira cerveja produzida exclusivamente com lúpulo nacional

Além do lançamento da Baden Baden Märzen, a cervejaria também reinaugurou seu Tour e apresentou as novidades após reforma da fábrica

A Baden Baden apresentou nesta quarta-feira (12), durante evento que celebrou o fim da colheita da segunda safra de lúpulo, seu novo rótulo Märzen, a primeira cerveja produzida exclusivamente com lúpulo 100% nacional. O encontro foi realizado na Fazenda Viveiro Frutopia, em São Bento do Sapucaí (SP), local onde a parceria foi iniciada há três anos com objetivo de desenvolver e fomentar o plantio do insumo em solo brasileiro, e seguiu para fábrica da marca em Campos do Jordão (SP), onde houve a reinauguração do Baden Baden Tour, que foi reformulado para oferecer uma nova experiência aos mais de 50 mil visitantes que passam por lá todos os anos.

O Brasil está entre os maiores produtores de cerveja do mundo, mas alguns insumos ainda são importados de outros países e o lúpulo se encaixa nesse contexto. O clima tropical do país não apresenta as condições ideais para tal cultivo, a tentativa foi uma aposta audaciosa e vem se mostrando bem-sucedida. Já na primeira safra, em 2015, parte da colheita pode ser aproveitada na produção da Baden Baden 15 anos, rótulo comemorativo da marca, e agora o projeto deu mais um passo com fornecimento de insumo com qualidade e quantidade para desenvolver uma nova cerveja.

“Acreditamos que iniciativas como esta pode ser um marco no desenvolvimento da cadeia cervejeira e, quem sabe, a longo prazo nos tornar uma potência no setor. Afinal, terra e solo nós temos, conhecimento sobre cerveja também. O que buscamos desde 2014, quando iniciamos esta parceria, foi entender como o cultivo de lúpulo se comporta no clima local e como chegar em um produto final com qualidade e capaz de suprir a criação e produção de uma nova cerveja. A Baden Baden é pioneira nesse assunto e acreditamos que este seja o começo de um futuro empreendedor bastante promissor “ afirma Rubens Matos, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da Brasil Kirin.

O projeto é realizado em parceria com o agricultor proprietário da Fazenda Viveiro Frutopia Rodrigo Veraldi Ismael que, movido por curiosidade e desejo de fazer algo diferente, ao ter contato com algumas sementes canadenses com um amigo, decidiu experimenta-lo em solo tropical.

“É um momento de muita alegria e realização. Após a concretização do apoio da cervejaria Baden Baden pudemos realmente ver um futuro com esse projeto. Acreditamos muito no potencial da produção do lúpulo e no legado que esta iniciativa irá deixar para o mercado cervejeiro” explica Rodrigo.

Sobre a Baden Baden Märzen

Märzen, que significa de março em alemão, é um estilo originário da região da Bavária onde, no século XV, existia um decreto de proibição de produção de cerveja entre 24 de abril e 28 de setembro. A nova receita foi desenvolvida para obter um líquido que durasse o período de proibição. A colheita do lúpulo Mantiqueira, nome dado a variedade brasileira, iniciou em março e a produção da Märzenbier, que tem amargor agradável, aroma levemente cítrico, com sabor de malte e corpo equilibrados, cor dourada, e espuma cremosa.

A cerveja reflete a busca pela melhor harmonização entre os quatro elementos básicos de uma cerveja que muitos já conhecem: água, malte, lúpulo e levedura. “O trabalho foi, sem dúvidas, bastante desafiador, mas acreditamos profundamente que o caminho que estamos seguindo nos deixa cada vez mais próximos de nosso objetivo final. Apreciamos a Baden Baden Märzen com a certeza de sua qualidade e aguardamos ansiosos pela safra de 2018” celebra Sidney Telles, mestre cervejeiro da cervejaria Baden Baden.

Baden Baden Tour

A Cervejaria Baden Baden, localizada em Campos de Jordão (SP), cidade que acolhe a marca desde sua fundação em 1999, foi reinaugurada nesta quarta-feira. Com o objetivo de proporcionar uma experiência cervejeira e ampliar o conhecimento sobre este universo tão amplo, o local foi reformado e uma nova proposta para o Baden Baden Tour passa a ser oferecida aos visitantes e turistas da cidade.

Informações adicionais e agendamentos podem ser feitos por meio do contato badenbadentour@brasilkirin.com.br.

Informações à Imprensa

FSB Comunicações – 11. 3165.9596

Erica Ikuno – erica.ikuno@fsb.com.br

Anexos

BadenBaden-1.jpg

BadenBaden-2.jpg

BadenBaden-3.jpg

BadenBaden-4.jpg

BadenBaden-5.jpg