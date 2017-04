1ª Edição do Electric Zoo Brasil acontece dia 21 de abril no Autódromo de Interlagos

Plusnetwork traz ao país um dos maiores festivais americanos de música eletrônica e reúne, em três palcos, durante doze horas, artistas renomados no Brasil e no mundo, como KSHMR, Hardwell, The Jillionaire, Alan Walker, R3hab, Illusionize, Vintage Culture, entre outros

Foto de divulgação | Electric Zoo NY

São Paulo, março de 2017 – A Plusnetwork, uma das maiores empresas de música eletrônica do país e parte integrante do grupo LiveStyle, de Los Angeles, traz ao Brasil a primeira edição do festival nova-iorquino Electric Zoo no dia 21 de abril, em São Paulo – no Autódromo de Interlagos -, das 16h às 4h. O festival conta com uma estrutura de três palcos onde se apresentarão alguns dos DJs mais renomados do Brasil e do mundo, e promete ser um dos maiores eventos de música eletrônica do ano.

O Electric Zoo foi criado em 2009 e hoje é um dos principais festivais americanos, com edições anuais que atraem dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo, sempre com ingressos esgotados. O line-up reúne vários expoentes da música eletrônica mundial, tanto da cena underground quanto mainstream, resultando num cardápio musical para agradar aos gostos mais diversos. Sua mais recente realização foi em setembro de 2016, mas o festival também já teve edições no México, Japão e China.

A essência do festival é a interação dos elementos urbanos com a natureza, e a combinação desses elementos com a música. Como num zoológico, o espaço é tomado por animais – não reais, mas em esculturas, design de palco e artistas trajados, além do público fantasiado -, que ganham uma atmosfera tecnológica por causa da arquitetura da cidade e da música.

A experiência, como já ocorre fora do país, promete inspirar o público: “Queremos conectar as pessoas com seu animal interior” diz Jeff Wright, diretor criativo do Electric Zoo.

O festival deve receber 20 mil pessoas numa estrutura de três palcos: o principal, chamado King Cobra Stage; o Awakenings Stage; e o Tree House Stage.

O King Cobra Stage possui design influenciado pela arquitetura neo-futurista, com inspiração no trabalho de Santiago Calatrava – artista que cria formas curvas, dividindo-as em segmentos retos de diferentes comprimentos. Trata-se de um palco com 22 metros de altura e 50 metros de largura, dedicado à música mainstream, onde se apresentam os artistas Hardwell (Holanda), KSHMR (Estados Unidos) R3hab (Holanda), Vintage Culture (Brasil), Alan Walker (Inglaterra), The Jillionaire (Trindade e Tobago), Bruno Martini (Brasil), The Juns (Brasil), Elekfantz (Brasil) e Júnior C (Brasil).

O Awakenings Stage possui o mesmo conceito do festival holandês homônimo, que é um dos maiores de techno music do mundo, e que celebra 20 anos de sucesso em 2017. Nele estão confirmados shows de Bart Skils (Holanda), Enrico Sangiuliano (Itália), que se apresentam juntos no estilo back-to-back; ANNA (brasileira baseada na Espanha); Pig & Dan (Espanha); Gui Boratto (Brasi); Nic Fanciulli (Inglaterra), Eudi (Brasil) e Soldera (Brasil).

Já o Tree House Stage é voltado para artistas nacionais da música underground, e conta com a presença de Chemical Surf, Malik Mustache, Illusionize, Dazzo, Dozzie, Dubdogz, , Fractall, Hot Bullet, KVSH, Liu e Michael Kane.

o lote com preços entre R$219,95 e R$729,90 (meia-entrada disponível). Os valores variam conforme acesso: é possível garatir apenas a entrada, ou usufruir da área VIP, com vista privilegiada do palco. Os ingressos estão disponíveis para venda por meio do link bit.ly/electriczoobrtickets , e já estão no 3

Para os interessados que moram fora da cidade de São Paulo, o festival apresenta parceria com a plataforma EVNTS – de auxílio à reserva de hotéis – que oferece até 45% de desconto em hospedagens credenciadas, como o Sheraton São Paulo WTC Hotel (Classis Room Single de R$435,00 por R$330,00) e o cinco estrelas Grand Hyatt São Paulo (quarto single de R$498,00 por R$320,00 a diária). Para obter o desconto é necessário realizar reserva pelo link http://bit.ly/electriczoobrhotel

Electric Zoo Brasil @ Autódromo de Interlagos

Sexta-feira, 21 de abril de 2017, das 16h às 4h

Endereço: Avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo – SP.

Ingressos: entre R$199,95 e R$1.399,90 (meia-entrada disponível).

Capacidade: 20 mil pessoas

Classificação etária: 18 anos

Sobre a Plusnetwork

A Plusnetwork é uma das maiores empresas do país no segmento de música eletrônica, pioneira em bookings e gestão de carreira de artistas nacionais e internacionais no Brasil. Sua atuação é dividida em quatro frentes: agenciamento artístico; gestão de carreiras; eventos e projetos especiais. Contando hoje com mais de 50 dos maiores artistas nacionais de música eletrônica em seu casting, a Plusnetwork está também envolvida com a concepção e execução dos mais relevantes eventos do seu segmento no país, apresentando no currículo projetos como Skol Beats, Nokia Trends com Fatboy Slim na praia do Flamengo, Skol Sensation e mais recentemente o festival Tomorrowland Brasil.

