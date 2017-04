Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do PL da reforma trabalhista, debate o projeto na Amcham – SP na segunda-feira (17/4), às 8h30

São Paulo – No encontro com o setor privado, relator comenta pontos centrais e tramitação do projeto no Congresso



O relator do projeto de lei sobre a reforma trabalhista (PL 6787/2016), deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), debaterá na Amcham – São Paulo os pontos centrais e a tramitação do PL no Congresso, a partir das 8h30 da segunda-feira (17/4).

Marinho apresentou o relatório do PL na quarta-feira (12/4) à Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Entre as propostas, estão a prevalência da negociação entre trabalhadores e empresas (dando peso legal aos acordos fechados), flexibilização da jornada, regime parcial de trabalho e representação sindical.

A reforma trabalhista é uma das bandeiras da Amcham para a melhoria do ambiente de negócios. Desde 2016, a Câmara Americana de Comércio reúne executivos de grandes empresas e escritórios de advocacia no Grupo de Trabalho de Modernização Trabalhista, que discute e formula propostas de alteração nas leis trabalhistas que favoreçam o aumento da produtividade brasileira.