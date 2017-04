Veja a semijoia preferida das mamães de cada região do país

Com pesquisa inédita, a rede Francisca Joias, mostra em números os itens mais consumidos nas 5 regiões

Com uma pesquisa apurada, o maior e-commerce de semijoias do país, a rede Francisca joias, conseguiu levantar números que elucidam as joias mais vendidas em cada região do país. A CEO, Sabrina Nunes, investe na troca de ideias e compartilhamentos de experiências dos produtos adquiridos entre as clientes e revendedoras. No Brasil são mais de 650 representantes da marca que responderam ao questionário das semijoias que são mais vendidas no Sul, Sudeste, Centro- Oeste, Norte e Nordeste.

“Decidi com a minha equipe de projetos de marketing realizar este levantamento das semijoias preferidas pelas mães em cada região para entender mais o público e levar modelos inovadores para cada parte do país. Ouvir as clientes e vendedoras é a ponte de informações que precisamos para criar as semijoias. No Brasil temos vários design de jóias com expertise única, porém há pouca pesquisa sobre a aquisição desses itens”, esclarece Sabrina Nunes, CEO e especialista em semijoias.

1. Região Nordeste

(Divulgação)

Com 120 revendedoras, a região Nordeste é uma das mais robustas em quantidade de público. A pedraria é algo notável no consumo das mulheres dessa região. Brincos com pedras naturais são os que mais são vendidos e trazem o conceito único da mulher do nordeste.

2. Região Sudeste

(Divulgação)

Principal polo de vendas da rede Francisca Jóias, essa região agrupa os 3 estados que mais adquirem semijoias do país – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais- líderes no consumo atendem mulheres que não compram os itens apenas por serem bonitos devem ser confortáveis e traduzir o ritmo da vivência delas. Com isso, o produto mais adquirido são os brincos de franja que trazem personalidade e leveza para a rotina. São 250 revendedoras nesta região.

3. Região Centro-Oeste

(Divulgação)

Colares com cristais são os mais adquiridos pela mulher do Centro-Oeste do país. Os cristais são muitos comuns na região e apresentam cores únicas. O design de joias tem que ter a criatividade aguçada para lapidar esses cristais e formar colares com várias formas. No Centro-oeste são mais de 100 revendedoras.

4. Região Norte

(Divulgação)

Braceletes são os itens mais adquiridos na região Norte do país. Com diversos temas, cores, e materiais diferentes essa semijoia mostra desde a religião/fé da mulher do norte do país aos amuletos que as protegem. São 50 revendedoras da Francisca que responderam a pesquisa nesta região.

5. Região Sul

(Divulgação)

Brincos do tipo pêndulo fazem a cabeças das mulheres do Sul. Com tamanho para ser visto e notado trazem a perspectiva das clientes dessa região. Vão bem com roupas de frio e por isso são bem consumidos. A Francisca tem 130 revendedoras no Sul do país.

Sobre a Francisca Joias Contemporâneas

A Francisca Joias é o maior e-commerce de semijoias do Brasil, com cerca de 3 mil peças à venda. A empresa nasceu do desafio de levar produtos de qualidade com preço acessível e serviços diferenciados para mulheres que buscam uma loja virtual diferenciada desde produtos até atendimento. A marca inovadora que comercializa acessórios online é especializada em brincos, anéis, pulseiras e colares, com design arrojado. A marca segue as principais tendências da moda. O objetivo da marca é encantar e deixar as mulheres não só mais bonitas, mas acima de tudo felizes!

Contatos para Imprensa:

Juliana Queissada –juliana@ablab.com.br



Telefone: (11) 9 9813-6291

Stefani Pereira – stefani@ablab.com.br

Telefone: ( (11) 9 8077-0105