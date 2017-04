Expo Arquitetura Sustentável 2017 consolida a sustentabilidade na construção de forma relevante para toda a cadeia

Em sua terceira edição, a mostra apresentou experiências, inovações e tendências sustentáveis por meio de expositores, palestras, workshops e debates

A Expo Arquitetura Sustentável, mostra de negócios mais democrática para o mercado da construção e arquitetura sustentável no país, comemora números expressivos nessa edição em novo formato. O evento contou com mais de 10 mil visitantes únicos, que tiveram a oportunidade de alavancar o conhecimento e realizar negócios.

Este ano, a mostra se integrou de vez à realidade da Feicon Batimat, trazendo a Rota da Sustentabilidade, na qual expositores da principal feira do setor da construção puderem destacar suas soluções e produtos sustentáveis. Outra iniciativa muito positiva em parceria foi o Canteiro de Obras do Futuro, onde o visitante pôde presenciar processos sustentáveis no dia a dia de uma obra. “Acreditamos que a sustentabilidade deve ser parte integrante do setor de construção e arquitetura, e incorporar a mostra sustentável à Feicon Batimat contribui para o fortalecimento de nossos eventos no mercado internacional de feiras de negócios”, explica Alexandre Brown, diretor do portfólio de construção da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

Negócios sustentáveis – Todos os eventos realizados pela Expo Arquitetura Sustentável contribuíram de forma decisiva para a ampliação de negócios dos expositores da mostra. Ao longo dos quatro dias, executivos das empresas que participaram do evento fecharam negócios e ampliaram seu networking, além de realizarem parcerias com visitantes de todo país. “Atrelar conteúdo ao mundo dos negócios é fundamental pois amplia a importância da sustentabilidade no setor da construção e arquitetura”, explica Brown.

“O evento foi excelente para ampliar e fechar novos negócios, com público assertivo e de qualidade. Passaram em nosso estande projetistas, arquitetos e incorporadoras, todos interessados em nossos projetos sustentáveis no Brasil e no exterior”, comenta Marcelo Nudel, diretor da CA 2 Consultores Ambientais Associados. A empresa de consultoria, certificação e gestão de projetos sustentáveis, conforto ambiental e eficiência energética de edificações, conta com profissionais de experiência internacional, que auxiliam arquitetos, proprietários e construtores à realizarem sua visão sustentável através de avançados métodos de análise e de nossa experiência global em projetos.

Para Augustin Lopes Casella, diretor da Rowa do Brasil, a junção do Fórum Construção e Arquitetura Sustentável e a Rota da Sustentabilidade foi ideal para ressaltar a importância de soluções e produtos sustentáveis dentro da Feicon Batimat. “A soma dessas duas ações promoveu maior visibilidade para esse conceito tão importante nos dias de hoje, atraindo a atenção do público para produtos e soluções sustentáveis”, ressalta o executivo. A empresa lançou na feira o pressurizador Inteligente, que tem seu processo embasado no conceito de reduzir, reutilizar e reciclar. Trata-se de um produto 100% sanitário, para uso residencial, e tem como objetivo a reutilização da água da chuva.

Conteúdo e Experiências – Para aumentar o engajamento do público com a temática sustentável, a direção da mostra apostou na disseminação de conhecimento, conteúdo e perspectivas para a construção sustentável. “Acreditamos que mais do que alavancar os negócios da construção e arquitetura sustentável, é preciso difundir a cultura sustentável. Por isso investimos em ações como a Ilha do Conhecimento e o Fórum Construção e Arquitetura Sustentável”, destaca Brown.

O campeão de público foi o Canteiro de Obras do Futuro, espaço com mais de 800 m² onde o visitante teve a oportunidade de entrar em contato com novas técnicas e soluções para redução do impacto ambiental. No local foi possível conhecer mais profundamente processos construtivos que visam minimizar o impacto ambiental dentro do canteiro de obras. O destaque ficou por conta do processo construtivo Ecogrid, método de construção sustentável desenvolvido pela LCP Engenharia e Construções. O sistema SCIP, utilizado no processo Ecogrid, é composto por um painel feito com estrutura de EPS (Poliestireno expandido) abraçado por uma malha de ferro galvanizado formando um sanduíche com treliças de aço soldadas em estrutura 3-D com ambos os lados do painel.

O sucesso da mostra também passou pelo Fórum Construção e Arquitetura Sustentável, que trouxe ao público de arquitetos, engenheiros e projetistas perspectivas, tendências, soluções inovadoras e conhecimento aprofundado sobre os impactos da sustentabilidade para a construção e toda sociedade.

Destaque para palestra magna com representante residente da Agência da ONU para Refugiados, Isabel Marquez, que abordou a questão da integração dos refugiados em grandes centros e a palestra de Leandro Alves Patah, professor Doutor da Escola Politécnica da USP, sobre Smart cities – o futuro das cidades que discutiu a importância do planejamento urbano e a necessidade de reorganização dos centros urbanos.

Já a Ilha do Conhecimento contou com presença maciça de visitantes interessados nas palestras sobre técnicas e soluções sustentáveis ao longo de todos os processos da construção, desde sua concepção até a finalização da obra.

E na Alameda das Certificações, o visitante teve a oportunidade de conhecer de perto quais as exigências para conquistar as principais certificações sustentáveis que são aplicadas no Brasil, fortalecendo ainda mais a importância da sustentabilidade no setor.

